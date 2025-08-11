Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ του ΠΑΟΚ

Ο Φέντορ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ έπεσε θύμα κλοπής σε παραλία της Χαλκιδικής.

Θύμα κλοπής σε παραλία της Χαλκιδικής έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής ο Φεντόρ Τσάλοφ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος επιθετικός βρέθηκε σε παραλία στην περιοχή της Καλλικράτειας και είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του έξω από γνωστό beach bar.

Γύρω στις 14:30 χθες το μεσημέρι, διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει το ΙΧ και είχαν αφαιρέσει από αυτό διάφορα έγγραφα καθώς και χρηματικό ποσό κοντά στα 200 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής μετέβει στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο και δεν είχε διακριτικά του ΠΑΟΚ.