Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Θύμα κλοπής ο Τσάλοφ
Θύμα κλοπής σε παραλία της Χαλκιδικής έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής ο Φεντόρ Τσάλοφ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος επιθετικός βρέθηκε σε παραλία στην περιοχή της Καλλικράτειας και είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του έξω από γνωστό beach bar.
Γύρω στις 14:30 χθες το μεσημέρι, διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει το ΙΧ και είχαν αφαιρέσει από αυτό διάφορα έγγραφα καθώς και χρηματικό ποσό κοντά στα 200 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής μετέβει στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.
Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο και δεν είχε διακριτικά του ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.