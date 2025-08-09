Στις εξέδρες του Περιστερίου βρίσκεται ο Αλεξάντρου Ματσάν που τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναιτωλικό!

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, όπως διαβάσατε από την Παρασκευή στο Gazzetta, αναμένονταν σήμερα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Με δεδομένο ότι οι Αγρινιώτες έδιναν φιλικό παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο ο Ματσάν δεν έχασε την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από την ομάδα την φανέλα της οποίας αναμένεται να φοράει τη νέα σεζόν. Ο Μάτσαν θα μεταβεί πιθανότατα το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο και αφού ρυθμιστούν οι τυπικές λεπτομέρειες είτε την Κυριακή, είτε την Δευτέρα θα ανακοινωθεί!