Παναιτωλικός: Στο Περιστέρι ο Ματσάν
Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, όπως διαβάσατε από την Παρασκευή στο Gazzetta, αναμένονταν σήμερα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Με δεδομένο ότι οι Αγρινιώτες έδιναν φιλικό παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο ο Ματσάν δεν έχασε την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από την ομάδα την φανέλα της οποίας αναμένεται να φοράει τη νέα σεζόν. Ο Μάτσαν θα μεταβεί πιθανότατα το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο και αφού ρυθμιστούν οι τυπικές λεπτομέρειες είτε την Κυριακή, είτε την Δευτέρα θα ανακοινωθεί!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ
