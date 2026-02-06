Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League (7/2, 17:00).

O Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον βαθμολογικά σπουδαίο αγώνα στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει γεμάτη «φαρέτρα», καθώς στην αποστολή έχουμε τόσες επιστροφές όσο και... μεταγραφές.

Αρχικά, για πρώτη φορά είναι διαθέσιμοι οι νεοαποκτηθέντες Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, Λένι Λομπάτο και Γιουσούφ Μπάντζι. Επιπρόσθετα διαθέσιμοι είναι εκ νέου οι Κόστα Άλεξιτς και Χρίστος Σιέλης, οι οποίοι ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους άφησαν εκτός κόντρα στον Άρη.

Όσον αφορά τις απουσίες εκτός έμεινε ο Χόρχε Αγκίρε, ο οποίος δεν έχει φτάσει στο 100% της ετοιμότητας του, αλλά και ο Χρήστος Μπελεβώνης, για λόγους τακτικής. Θυμίζουμε πως ο Τζέισον Τσούρα αναμένεται να επαναπατριστεί για χάρη της Μπλούμινγκ.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.