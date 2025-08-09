Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θεόδωρος Πάλλας, δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.

Θρήνος στην οικογένεια του Άρη, καθώς σήμερα (9/8) το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας, ο Θόδωρος Πάλλας.

Υπηρέτησε τον Άρη για 18 χρόνια έχοντας 368 επίσημες συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο όλων των εποχών στην ιστορία του συλλόγου. Επιπλέον, ο ίδιος ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1970.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των Βετεράνων των Θεσσαλονικιών, Γιάννης Βένος, με ανάρτησή του στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση

Ένας θρύλος του ΑΡΗ, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ΑΡΗ και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!

Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του ΑΡΗ, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τόν Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του ΑΡΗ, στην σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!

Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…»

