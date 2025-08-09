Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης μπορεί να βρίσκεται στην εβδομάδα…ξεκούρασης, αλλά γράφει στο blog του στο Gazzetta για όλα!

Η αλήθεια είναι ότι ενώ όλοι προγραμματίζετε διακοπές και ειδικά οι…οικογενειάρχες, όσοι ασχολούμαστε με το αθλητικό ρεπορτάζ είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε. Δυστυχώς ο Άρης και φέτος μας έστειλε διακοπές με στεναχώρια μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Όταν μάλιστα στην πρώτη μέρα βλέπεις το 0-4 της Ομόνοιας προφανώς και σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.

Το σημείωσα και στο προηγούμενο blog μου ότι ο αποκλεισμός αυτός ήταν ντροπιαστικός. Έπρεπε να κερδίσεις την Αράζ έστω και με αυτόν τον ανεκδιήγητο ρέφερι,έστω και αν εσύ έπρεπε να παίξεις με την Κ19. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ. Ο Άρης ήταν ολοκληρωτικά ανέτοιμος αγωνιστικά και ψυχικά και ο αποκλεισμός πέρα από όλα τα υπόλοιπα αποτελεί διασυρμό. Πώς γίνεται και κέρδισε 0-4 η Ομόνοια; Τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι πολύ απλά. 3-4 παίκτες είχε η Αράζ. Ο στόπερ της δεν παίζει λόγω κόκκινης. Ο κορυφαίος των 2 ματς με τον Άρη, ο Μπολί τραυματίζεται στο 25 (ενώ αντίστοιχα στον Άρη είχαμε σκύλους και δαγκώματα), ο προπονητής της Ομόνοιας έχοντας προφανώς δει την γκέλα του Άρη έχει προετοιμάσει την ομάδα του κατάλληλα. Ε, δεν θέλει και πολύ. Ο Αντράντε που έβαλε γκολάρα με τον Άρη με το σουτ στην κίνηση και φυσικά δεν αποβλήθηκε στο 6ο λεπτό στο Βικελίδης, κάνει λάθος στο πρώτο και το τρίτο γκολ της Ομόνοιας. Ήταν θέμα τύχης; Όχι βέβαια, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Απροετοίμαστος, ανέτοιμος, φλύαρος στο πρώτο ματς που έδωσες τα δικαιώματα και στο δεύτερο έγινε ότι έγινε. Μαύρη σελίδα που δικαιολογημένα φέρνει τον κόσμο στα κάγκελα να φωνάζει ότι δεν είναι δυνατόν ενώ πλέον σφραγίζεις σχεδόν κάθε χρόνο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το οποίο ματώνεις όλη την χρονιά, να το παίρνεις και να το πετάς στον κάλαθο των αχρήστων.

Πάλι εκεί θα είναι ο κόσμος

Σας έχω πει βέβαια ότι ο κόσμος του Άρη είναι μοναδικό φαινόμενο. Πάνω από 20.000 πήγαν με Αράζ έφαγαν την πίκρα, αλλά στις 23 του μήνα με τον Βόλο θα γεμίσει και πάλι το Βικελίδης. Ο κόσμος πάλι εκεί θα είναι, αλλά πλέον καλά θα κάνει να παρουσιαστεί και η ομάδα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν χωράνε άλλες γκέλες. Αφού δεν…μαντρώθηκαν σε μία έξτρα προετοιμασία προπονητής και παίκτες πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τίποτα. Ας δουλέψουν όπως πρέπει (αυτές τις μέρες οι προπονήσεις είναι διπλές στο Ρύσιο) για να παρουσιαστούν έτοιμοι στο πρωτάθλημα και να ξεκινήσουν με νίκες. Θα υπάρχει ενδιάμεσα ένα φιλικό με τον Αστέρα-πρόβα τζενεράλε στην ουσία-και φυσικά και η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση με το πιθανότερο 1 συν 1 χαφ εντός των ημέρων, ίσως και μία ακόμα κίνηση. Δύο εβδομάδες όμως με τα κεφάλια κάτω και δουλειά. Μόνοι τους έβαλαν τέτοια πίεση στον εαυτό τους πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ας ανταπεξέλθουν.

Περί γηπέδων…

Πάω σε δύο άλλα θέματα μέχρι να αρχίσει η…μπάλα! Το θέμα των γηπέδων του Άρη ούτε καν…άρχισε ακόμα. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία του…σουλουπώματος του Παλέ, αλλά πολύ σύντομα θ πάμε στην ουσιαστική κουβέντα. ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ. Αρχικά όμως. Γιατί τόσο στο μπάσκετ, όσο και στο ποδόσφαιρο η μόνη δίκαιη πράξη είναι ΝΕΑ ΓΗΠΕΔΑ. Απλά δεν ανοίγω τώρα ένα φάκελο που θα μας απασχολήσει μελλοντικά. Όχι όμως τόσο μακριά όσο νομίζουν ορισμένοι. Και επειδή ξέρετε όπως και στην περίπτωση του Σιάο που σας είχα προϊδεάσει με ανάλογο υστερόγραφο, περιμένω να δω που θα κάτσει η μπίλια που πάλι στριφογυρίζει στο…κίτρινο!

Ποιοι έπαιξαν ρόλο για την λύση στον ΑΣ

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του ΑΣ Άρης για την μεγάλη επιτυχία της τροπολογίας που απλά αποκατέστησε μία αδικία. Τι έκανε ο Άρης; Ζήτησε-πολύ απλοϊκά θα το εξηγήσω- τα αυτονόητα να μην υπολογίζεται μια ακίνητη περιουσία στον εξωδικαστικό μηχανισμό όταν πρόκειται για γήπεδο που δεν μπορεί να εκποιηθεί βάσει νόμου. Έτσι, λοιπόν, θα μπει στον εξωδικαστικό και θα πληρώσει κύριοι! Δεν θα τους σβήσουν χρέη, όπως έγινε με άλλους. Θα πληρώσει. Από κει και πέρα εγώ θα δώσω συγχαρητήρια τόσο στο ΔΣ του ΑΣ που υπό τη νέα σύνθεση του έδωσε τιτάνιο αγώνα, όσο και στο εξαίρετο νομικό επιτελείο, που βέβαια προσέξτε εδώ και πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει από την μία τις προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό και με άλλες κινήσεις-αποφάσεις, αλλά και έχει κερδίσει δικαστήρια 30 εκ ευρώ!!! Γιώργος Γιαννόπουλος και Χρήστος Γρόλλιος υπηρετούν τον σύλλογο δεκαετίες και κάποια στιγμή σε μία από τις επόμενες εκδηλώσεις καλό θα ήταν να τιμηθούν για τις σωτήριες υπηρεσίες τους.

Μετά την λύση στην ΚΑΕ με την έλευση Σιάο, αυτοί οι άνθρωποι που ορισμένοι επιχείρησαν να τους τρυπήσουν στις 3 Ιούνη και όλο τον Μάιο άκουγαν ασυναρτησίες και δέχονταν στοχευμένα λάσπη, πέτυχαν να απελευθερώσουν τον Άρη από δεσμά 15 ετών. Αρβανίτης, Τοσουνίδης, Χαμουζάς, Αιβαζίδης, Γκαντώνας ανεβοκατέβηκαν δεκάδες φορές με πλέον καθοριστική την τελευταία πριν την τροπολογία όπου Χαμουζάς, Αιβαζίδης, Τοσουνίδης κατάλαβαν ότι πέτυχαν τον στόχο. Δεν θα γράψω ονόματα Υπουργών που έκαναν το αυτονόητο. Αυτή είναι η δουλειά τους, αλλά όπως έχω ασκήσει κριτική στον κ. Βρούτση, έτσι οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή την φορά ΑΚΟΥΣΕ ποιο ήταν το πρόβλημα και βοήθησε στην επίλυσή του μαζί με τον κ. Νέζη που στην ουσία εξήγησε το πρόβλημα στον Πρωθυπουργό. Προφανώς για να συμβεί αυτό χρειάζεται πέρα από τους παράγοντες και ο άνθρωπος, που να νιώθει από Άρη και να είναι κοντά στην κυβέρνηση. Και αυτός που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο…έτρεξε για το θέμα ήταν ο Διαμαντής Γκολιδάκης. Προφανώς και άλλοι σήκωσαν ένα τηλέφωνο, μετέφεραν κλίμα από την Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ καταγράφουμε την ουσία, προσέξτε όπως την έζησα πριν έρθει το αποτέλεσμα. Ναι υπήρξαν τηλέφωνα, επεξηγηματικά, ουσιαστικά, σημαντικά. Αλλά μετά εμφανίστηκαν πολλοί να… πάρουν μερίδιο. Τους έχω νέα και είναι…ευχάριστα για να παραφράσω την ατάκα του φίλου μου του Ζάχου. Ακόμα δεν έχει δοθεί στον Άρη ούτε το 1/100 από όσα έχουν λάβει οι ανταγωνιστές του. Και υπάρχει το έδαφος για να έρθουμε στα ίσια μας. Οπότε ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ! Τώρα που…γυρνάει, αλλά και ο Άρης έχει παράγοντες, που μπορούν να εξηγήσουν τις θέσεις του συλλόγου και να απαιτήσουν αυτά που δικαιούται ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Απλά έφτασα τις 1000 λέξεις και υποτίθεται είμαι σε άδεια. Όταν όμως γυρίσω… Το be continued…

