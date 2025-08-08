Ο Γάλλος σταρ έπιασε ήδη δουλειά και θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως η επιστροφή του στον Ολυμπιακό μέσω της ομάδας του Ολυμπιακού Β'.

Από το Gazzetta είχατε διαβάσει από την πρώτη στιγμή τα δεδομένα για το come back του Ματιέ Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό και τη β' ομάδα προκειμένου να κρεμάσει τα παπούτσια του και με την εμπειρία του βέβαια να καθοδηγήσει τα νεότερα ή τα νέα γενικά παιδιά. Ο 40χρονος Βαλμπουενά δεν έχασε καιρό και ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα πιάνοντας δουλειά και ενώ έτσι και αλλιώς είναι ένας παίκτης που πάντα διατηρείται σε φόρμα.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να τον ανακοινώσει άμεσα (πιθανότατα τη Δευτέρα). Ο Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό έχει 150 αγώνες με 18 γκολ και 43 ασίστ. Έχει σηκώσει τρία Πρωταθλήματα μαζί του και ένα Κύπελλο Ελλάδας.