Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η τάση για στόπερ από τη Βραζιλία και η περίπτωση Μάνσα (vid)
Μαρκάο δεν είναι, είναι ωστόσο είναι και αυτός ένας στόπερ από τη Βραζιλία. Χωρίς βέβαια την εμπειρία του στόπερ της Σεβίλλης.
Ο λόγος για τον νεαρό αλλά και ανερχόμενο κεντρικό αμυντικό της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάνσα. Περίπτωση που και λόγω Εντού κάνει περισσότερο γκελ στους Πειραιώτες. Κατά άλλες πηγές ο Ολυμπιακός έχει ήδη κινηθεί / ψαχτεί για τον ύψους 1.90 μέτρων στόπερ, που είναι στα 21 του και δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Ο εν λόγω παίκτης είναι αριστεροπόδαρος και παίζει και αριστερό μπακ. Στη Φορταλέζα δε έχει 21 αγώνες στα πόδια του.
Η Παλμέιρας απ' της οποίας τις Ακαδημίες αναδείχθηκε έχει κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του και η Φορταλέζα έχει το 70%. Η Φορταλέζα που το λιγότερο που θα αξιώνει για τον παίκτη της θα είναι ένα ποσό στα 5 εκατ. ευρώ. Όσο για τους Ερυθρόλευκους; Η τάση για σέντερ μπακ από τη χώρα του καφέ καλά κρατεί, οπότε ξεκάθαρα κρατάμε το όνομα του πιτσιρικά αυτού.
