Η βραζιλιάνικη αγορά και λόγω Εντού κάνει ακόμα περισσότερο γκελ στον Ολυμπιακό που μεταξύ άλλων έχει ξεχωρίσει και την περίπτωση του στόπερ της Φορταλέζα.

Μαρκάο δεν είναι, είναι ωστόσο είναι και αυτός ένας στόπερ από τη Βραζιλία. Χωρίς βέβαια την εμπειρία του στόπερ της Σεβίλλης.

Ο λόγος για τον νεαρό αλλά και ανερχόμενο κεντρικό αμυντικό της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάνσα. Περίπτωση που και λόγω Εντού κάνει περισσότερο γκελ στους Πειραιώτες. Κατά άλλες πηγές ο Ολυμπιακός έχει ήδη κινηθεί / ψαχτεί για τον ύψους 1.90 μέτρων στόπερ, που είναι στα 21 του και δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Ο εν λόγω παίκτης είναι αριστεροπόδαρος και παίζει και αριστερό μπακ. Στη Φορταλέζα δε έχει 21 αγώνες στα πόδια του.

Η Παλμέιρας απ' της οποίας τις Ακαδημίες αναδείχθηκε έχει κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του και η Φορταλέζα έχει το 70%. Η Φορταλέζα που το λιγότερο που θα αξιώνει για τον παίκτη της θα είναι ένα ποσό στα 5 εκατ. ευρώ. Όσο για τους Ερυθρόλευκους; Η τάση για σέντερ μπακ από τη χώρα του καφέ καλά κρατεί, οπότε ξεκάθαρα κρατάμε το όνομα του πιτσιρικά αυτού.