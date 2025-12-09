Στα... λευκά η Astana Arena: Το βίντεο του Gazzetta λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο Καϊράτ-Ολυμπιακός
Αντίστροφα μετρούν άπαντες για τη μάχη ανάμεσα στην Καϊράτ Αλμάτι και τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του League Phase του Champions League, με το θερμόμετρο να δείχνει τους -20 βαθμούς κελσίου.
Το Gazzetta βρέθηκε στην Astana Arena και σας μεταφέρει πλάνα όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι και τα πάντα έχουν καλυφθεί από το χιόνι με τη θερμοκρασία να παραμένει από το πρωί σε χαμηλά επίπεδα.
Να θυμίσουμε πως το γήπεδο έχει κλειστεί οροφή και δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν έξω από αυτό ενώ εκεί αγωνίστηκαν οι Νέοι που ηττήθηκαν με 2-0 για το Youth League.
❄️ Η Χιονισμένη Astana Arena λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 9, 2025
📍 Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς
#olympiacosfc pic.twitter.com/LHW66X4azv
