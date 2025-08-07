Οι ελληνικές ομάδες έτοιμες για το μεγάλο στοίχημα. Αποφασισμένος για Ολυμπιακό ο Ζενόν, στα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας.

Sportday: Λαβωμένος αλλά ψυχωμένος! Μετά τον Ιωαννίδη, οριστικά νοκ άουτ και ο έτερος αρχηγός Μπακασέτας -έμεινε εκτός λίστας- για το αποψινό πρώτο ματς με την ισχυρή Σαχτάρ.

Livesport: Πρόκληση Ευρώπης. Μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο οι μάχες ΠΑΟ-Σαχτάρ, ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ για το Europa, Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ για το Conference.

Φως των σπορ: Αφόρητη πίεση. Σαν τρελός θέλει να φύγει ο Ζένον για Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός δίνει σκληρή μάχη με την Μπόκα για τον Αργεντινό εξτρέμ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Στα άκρα με Μπόκα ο Ζενόν! Αποφασισμένος για Ολυμπιακό ο Αργεντινός.

Ώρα των σπορ: Δυνατά και με προσοχή από την αρχή! Το αγωνιστικό πλάνο της αποψινής μάχης, στην οποία η ΑΕΚ θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πρόκρισης στα play off του Conference League.