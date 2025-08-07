Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει οριστική απάντηση από την Κρουζ Αζούλ στην πρόταση απόκτησης του Γιώργου Γιακουμάκη, ωστόσο φαίνεται το θέμα του δανεισμού του να πλησιάζει στο τέλος του.

Ανοικτό παραμένει για τον ΠΑΟΚ το θέμα της απόκτησης του Γιώργου Γιακουμάκη, με την Κρουζ Αζούλ να μην έχει απαντήσει στις προτάσεις των «ασπρόμαυρων» για το δανεισμό του Έλληνα επιθετικού.

Το «βαρύ» συμβόλαιο του Γιακουμάκη -με ημερομηνία λήξης το 2028 και ετήσιες απολαβές κοντά στα 2,4 εκατ. ευρώ συν μπόνους- μοιάζει να είναι το σημαντικότερο «εμπόδιο», ωστόσο φαίνεται πως η υπόθεση του δανεισμού του πλησιάζει προς το τέλος της.

Ο «Δικέφαλος» έχει καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση και ελπίζει ότι άμεσα θα έχει τη θετική απάντηση των Μεξικανών, που ούτως ή άλλως, δεν υπολογίζουν στον Έλληνα επιθετικό, αντίθετα η παρουσία του μοιάζει να είναι ένα πρόβλημα, αν κρίνουμε από τις τελευταίες δηλώσεις των ανθρώπων της Κρουζ Αζούλ.

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες», δήλωσε σήμερα ο Νικολάς Λαρκαμόν, προπονητής της μεξικανικής ομάδας.

Nicolás Larcamón:



“Nunca estuvo descartado (Gabriel Fernández)”



“Nosotros estamos a la espera de que salga Giakoumakis, es un deseo de él y de nosotros, una vez liberado ese cupo está la posibilidad de Toro”



“Todos veíamos con buenos ojos esa posibilidad” pic.twitter.com/jAEAbvpD1I — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 7, 2025

Το θέμα του συμβολαίου του Γιακουμάκη και η διαρροή του στον Τύπο από τον δημοσιογράφο Νταβίντ Φαϊτέλ παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα , με τον πρόεδρο της Κρουζ Αζούλ, Βίκτορ Βελάσκες, να δηλώνει ότι ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη διαρροή του εγγράφου, καθώς «η σύμβαση έχει ένα ρήτρα εμπιστευτικότητας, που έσπασε».