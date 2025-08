Διαβάστε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του συμβολαίου που θα υπογράψει ο Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς από την ΑΕΚ, με τον Σέρβο επιθετικό να βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, έχοντας ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους ανθρώπους της Ένωσης...

Μία συμφωνία που ακολούθησε την αρνητική απάντηση που έδωσε στην Οβιέδο, η οποία παρουσιαζόταν ως φαβορί για να συνεχίσει την καριέρα του ο 27χρονος επιθετικός.

Αυτή είναι η πρόταση της Οβιέδο την οποία αρνήθηκε και έρχεται στην ΑΕΚ

Η πρόταση που του έκαναν οι «κιτρινόμαυροι» και στην οποία είπε το «ναι» ο Λούκα Γιόβιτς είναι για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών και θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτό του Έρικ Λαμέλα, από το οποίο θα απαλλαχθεί η ΑΕΚ, καθώς έχει συμφωνήσει για την αποχώρησή του.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι ετήσιες απολαβές του θα είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με μία λεπτομέρεια: Για τον Σέρβο επιθετικό υπάρχει και signing bonus το οποίο ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Άρα για αυτά τα δύο χρόνια, ο πρώην επιθετικός της Άιντραχτ, της Ρεάλ, της Φιορεντίνα και της Μίλαν, θα λάβει 6 εκατομμύρια, ενώ υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων που μπορούν να ανεβάσουν το συγκεκριμένο ποσό.

Το deal αυτό έκλεισε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν οι Λυσάνδρου και Ριμπάλτα ταξίδεψαν στο Βελιγράδι και, μαζί με τους δύο εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, συμφώνησαν τόσο στη χρονική διάρκεια, όσο και στο οικονομικό μέρος.

Έτσι, αυτό που απομένει πλέον είναι ο Λούκα Γιόβιτς να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, αν όλα πάνε καλά, να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την ΑΕΚ.

