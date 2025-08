Λίγο πριν τις 12:30 ο Λούκα Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ ταξιδεύοντας με ιδιωτική πτήση από το Βελιγράδι. Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο 27χρονος Σέρβος φορ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λούκα Γιόβιτς οδεύει η ΑΕΚ καθώς ο 27χρονος Σέρβος επιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (4/8) στην Αθήνα για λογαριασμό της Ένωσης.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο Γιόβιτς συνοδευόμενος από τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον CEO των κιτρινόμαυρων Μηνά Λυσάνδρου ταξίδεψε από το Βελιγράδι με ιδιωτική πτήση έχοντας συμφωνήσει με την Ένωση για δύο χρόνια.

Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον διεθνή Σέρβο φορ και τους ιθύνοντες της ΑΕΚ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον Γιόβιτς να πατάει Αθήνα και να ετοιμάζεται να ντυθεί και επίσημα στα κιτρινόμαυρα.

Η ΑΕΚ, που είχε ψάξει τη δύσκολη αυτή ομολογουμένως υπόθεση, έκανε γερό μπάσιμο τα τελευταία 24ωρα για την περίπτωση του Γιόβιτς, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά στην Οβιέδο και κατάφερε να του αποσπάσει το «ναι».

Φυσικά καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μάρκο Νίκολιτς που είχε μιλήσει στον συμπατριώτη του για το πρότζεκτ της ΑΕΚ. Πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιόβιτς με την άφιξή του στην Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία με τα ιατρικά τεστ ώστε στη συνέχεια να ανακοινωθεί ως το 2027 με ένα συμβόλαιο που θα ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή της αναμέτρησης με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή της λίστα, συνεπώς μπορεί να προσθέσει το όνομα του Σέρβου φορ σε αυτήν.

Το who is who και η καριέρα του Λούκα Γιόβιτς