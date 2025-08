Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Λούκα Γιόβιτς έρχεται στην Αθήνα για την ΑΕΚ το πρωί της Δευτέρας με ιδιωτική πτήση συνοδευόμενος από τον διευθυντή ποδοσφαίρου και τον CEO των κιτρινόμαυρων.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Λούκα Γιόβιτς είναι η ΑΕΚ καθώς ο 27χρονος Σέρβος διεθνής επιθετικός είναι καθ' οδόν για την Αθήνα προκειμένου να υπογράψει στην Ένωση!

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Σέρβος φορ που είχε μείνει ελεύθερος από τη Μίλαν έδωσε τα χέρια με την Ένωση και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta φτάνει στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας με ιδιωτική πτήση από το Βελιγράδι μαζί με τους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μηνά Λυσάνδρου. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, μαζί με τον CEO της Ένωσης είχαν μεταβεί εκεί για να τελειώσουν το deal και ταξιδεύουν για την Αθήνα με τον Γιόβιτς στο αεροπλάνο!

Οι κιτρινόμαυροι το τελευταίο διάστημα είχαν ψάξει αρκετά την υπόθεση του Γιόβιτς, μια αρκετά δύσκολη περίπτωση με τον διεθνή Σέρβο επιθετικό να βρισκόταν μια ανάσα από την Οβιέδο, όπως υποστηρίζαν οι Ισπανοί, έχοντας απορρίψει προτάσεις από το Μεξικό.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, έκανε γερό μπάσιμο και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι αποφασισμένη να ανατρέψει τα δεδομένα. Μέσα στο σαββατοκύριακο κατέθεσε την τελική της πρόταση για τον Γιόβιτς, ο οποίος αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση που είχε από την Οβιέδο παρότι βρισκόταν μια ανάσα από το να συνεχίσει εκεί και να πει το «ναι» στην ΑΕΚ!

Μιλάμε για ένα deal διάρκειας δύο ετών, ως το καλοκαίρι του 2027, με τον Σέρβο επιθετικό με το πλούσιο βιογραφικό να είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία έπαιξε και ο Μάρκο Νίκολιτς που έπεισε τον Γιόβιτς να επιλέξει την Ένωση.

Το who is who του Λούκα Γιόβιτς