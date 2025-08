Το δημοσίευμα από τη Σερβία που στέλνει τον Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ έχει βάση καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 27χρονος φορ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ένωση.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Οι Σέρβοι στέλνουν τον Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, με την Ένωση όντως να έχει προχωρήσει τις επαφές με την πλευρά του 27χρονου επιθετικού ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μίλαν και να πλησιάζει σε συμφωνία!

Οι κιτρινόμαυροι το τελευταίο διάστημα είχαν ψάξει αρκετά την υπόθεση του Γιόβιτς, μια αρκετά δύσκολη περίπτωση με τον διεθνή Σέρβο επιθετικό να βρισκόταν μια ανάσα από την Οβιέδο, όπως υποστηρίζαν οι Ισπανοί, έχοντας απορρίψει προτάσεις από το Μεξικό.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, έκανε γερό μπάσιμο και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι αποφασισμένη να ανατρέψει τα δεδομένα και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ έχει φέρει το θέμα Γιόβιτς σε πολύ καλό δρόμο καθώς είναι κοντά σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Σήμερα είναι πιθανό να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Γιόβιτς με την ΑΕΚ να θέλει να τελειώσει το deal, το οποίο ακόμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Κι αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε καθώς ο Σέρβος επιθετικός βρέθηκε κοντά και σε ομάδες του Μεξικού και στην Οβιέδο και την τελευταία στιγμή δεν προχώρησε.

Πάντως και στην Ισπανία βγάζουν σιγουριά για τη μεταγραφή του Γιόβιτς στην ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας πως αποφάσισε να πει «όχι» στην Οβιέδο και να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ μέσα στο σαββατοκύριακο που πέρασε.

Το who is who του Λούκα Γιόβιτς