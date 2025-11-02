ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον Στέλιο Μανωλά
Ο Στέλιος Μανωλάς ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στο καθιερωμένο Meet the Legend πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η εμβληματική «σημαία» του Δικεφάλου υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με Ενωσίτες, οι οποίοι τον αποθέωσαν τόσο στην μπουτίκ, όσο και στο γήπεδο λίγο αργότερα.
Πριν τον αγώνα έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου το παρακάτω γήπεδο με τους φίλους της ΑΕΚ να αποθεώνουν τον πολυνίκη ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος σε ολόκληρη την καριέρα του αγωνίστηκε μόνο με την κιτρινόμαυρη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος, ενώ ως προπονητής κατέκτησε το Κύπελλο του 2016 στον τελικό με τον Ολυμπιακό.
