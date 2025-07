Άνοιξε λογαριασμό για τη νέα σεζόν ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ, σκοράροντας ένα πανέμορφο γκολ με τη Ζυρίχη στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα Ελβετίας.

Η Ζυρίχη ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το εγχώριο πρωτάθλημα υποδεχόμενη στην πρεμιέρα την Σιόν εντός έδρας.

Ένας παλιός μας γνώριμος από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, ο Στίβεν Τσούμπερ, σημείωσε το πρώτο γκολ στη σεζόν στην Ελβετία και μάλιστα με έναν απίθανο τρόπο! Ο 33χρονος, που μετακόμισε στη Ζυρίχη μερικούς μήνες πριν, «ζύγισε» το πόδι του αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και εκτέλεσε για το 1-0 στο 27', με τον τερματοφύλακα της Σιόν να μην έχει καμία τύχη.

Le premier but de super league est signé Zuber



Et c’est un magnifique but 🤩🥅☄️



Vidéo de @blueSport_fr pic.twitter.com/j4c7vfL7mw