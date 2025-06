Η προσμονή του Τσιριβέγια: «Είμαι εδώ, δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να ξεκινήσω»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλίου» δήλωσε μεγάλη ανυπομονησία για αυτό το νέο του ξεκίνημα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου (28/6) ο Πέδρο Τσιριβέγια αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό «χτύπημα» του Παναθηναϊκού.

Ο 28χρονος Ισπανός μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δυο ετών με τους «πράσινους» και ήδη ανυπομονεί για το νέο του ξεκίνημα. Όπως ο ίδιος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να ξεκινήσει η πορεία του στο «τριφύλλι».

«Είμαι εδώ, και δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να ξεκινήσω» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση.

Im here, and I can’t wait to get started ☘️💪🏽 pic.twitter.com/4eam01V8L7