Ο ΠΑΟΚ ανέβασε στα Social Media το πρώτο video με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να φοράει τη φανέλα της νέας του ομάδας στην Τούμπα.

Περίπου τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Λούκα Γκουγκεσασβίλι από τον Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ... καλωσόρισε τον νέο του τερματοφύλακα στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν στα Social Media το πρώτο videο του διεθνή Γεωργιανού κίπερ με τη φανέλα της νέας του ομάδας μέσα από το «σπίτι» των Ασπρόμαυρων.

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό ο Γκουγκεσασβίλι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για την επόμενη τριετία, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028. Θυμίζουμε πως για τον «άσο» οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα την ανανέωση με τον Γίρι Παβλένκα.

Luka is here: The Proper Edition #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/s3HuO5EjGl