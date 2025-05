Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του επόμενου Champions League έχει «κλειδώσει» και ο Ολυμπιακός θα κληθεί να βρει στο δρόμο του δύο εκ των Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Ιντερ, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα.

Γνωστές έγιναν χθες (25/5), μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων σε Αγγλία, Ιταλία και Βέλγιο, οι 29 από τις 36 ομάδες της League Stage του Champions League της επόμενης περιόδου.

Οπου θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός, ενώ στα προκριματικά της διοργάνωσης θα λάβει μέρος ο Παναθηναϊκός και μέσω αυτών θα καλυφθούν οι εναπομείναντες επτά θέσεις του ομίλου.

Οι 36 θα χωριστούν σε τέσσερα group δυναμικότητας όπου θα βρίσκονται από εννέα clubs, όμως από πέρσι εξαλείφθηκε ο περιορισμός ώστε οι συμμετέχοντες να μην «παίρνουν» αντίπαλο από το ίδιο pot.

Αυτό σημαίνει πως στη League Stage άπαντες θα κληρωθούν με δύο συλλόγους από κάθε ένα, με τον οποίο θα παίξουν από μία φορά.

Αυτόματα όλοι λογίζονται ως «υποψήφιοι αντίπαλοι» των άλλων, ενώ σε περίπτωση που το «τριφύλλι» καταφέρει και βρεθεί στα «αστέρια» θα μπορεί να κληρωθεί με τους «ερυθρόλευκους» και να προκύψει ένα εκτός των συνόρων ντέρμπι «αιωνίων».

Υπό αυτές τις συνθήκες ο μόνος τρόπο τινά «περιορισμός» είναι πως ο εκάστοτε σύλλογος θα έχει δύο αντιπάλους από κάθε group δυναμικότητας, άρα από μία «δεξαμενή» των εννέα θα παίξει με δύο.

Οι Πειραιώτες αναμένεται να βρεθούν στο 3ο, αλλά τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά και τα Play Off του Αυγούστου όπου και θα προκύψουν οι επτά που εκκρεμούν ώστε να συμπληρωθεί η 36άδα. Αρα ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο, πλην του πρώτου pot όπου οι εννέα θέσεις έχουν «καπαρωθεί».

Σε αυτό θα τοποθετηθούν Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Ιντερ, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα, αφού στα προκριματικά δεν θα πάρει μέρος ομάδα με μεγαλύτερο ranking εξ’ αυτών. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με δύο από τις συγκεκριμένες (σ.σ. με μία θα είναι γηπεδούχοι και με την άλλοι φιλοξενούμενοι) και αυτόματα θα αποφύγουν τις άλλες επτά.

Παρακάτω θα δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, όπου τοποθετήθηκαν οι 29 που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Stage (σ.σ. με πράσινο τικ δίπλα) και οι επτά σύλλογοι των προκριματικών με το καλύτερο ranking. Αρα είναι πιθανό να μην είναι οι συγκεκριμένοι και στη θέση τους στη League Phase να βρεθούν άλλοι, οι οποίοι και προφανώς θα προκριθούν (π.χ. Παναθηναϊκός)

🚨 ✅ ALL 29 DIRECT ENTRIES secured their Champions League spots!



⌛️ 📈 LAST 7 CLUBS will enter via qualifiers!



📢 👉 Check our Page (☝️ in bio) for all the qualifying details: % chances and seedings! pic.twitter.com/q9jmZjhudm