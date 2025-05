Καλοσκάμης: Το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού που είναι έτοιμος να κλείσει στον Ολυμπιακό

Το Gazzetta σας αποκάλυψε το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον νεαρό Δημήτρη Καλοσκάμη του Ατρομήτου, και σας παρουσιάζει το προφίλ του μεσοεπιθετικού που άνηκε στον Παναθηναϊκό!

Πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού, Δημήτρη Καλοσκάμη, φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε χθες (16/5) το Gazzetta. Ο 20 ετών χαφ της ομάδας του Περιστερίου αρέσει πολύ στους πρωταθλητές Ελλάδος που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και να τον κάνουν την 2η φετινή μεταγραφή από τον Ατρόμητο, μετά από εκείνη του μπακ Νίκου Αθανασίου.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το who is who του Καλοσκάμη.

Το «πράσινο» συμβόλαιο και ο Ατρόμητος

Πίσω στο 2021, ο 16 ετών τότε Καλοσκάμης υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όντας ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του συλλόγου, ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο οι «πράσινοι» πίστεψαν πολύ. Απόδειξη πως ήταν αρχηγός της Κ15 του «τριφυλλιού», ενώ σε ηλικία 16 ετών είχε ήδη αποτελέσει μέλος της Κ19.

Ένα χρόνο μετά, το 2022, ο «Guardian» τον τοποθετεί στη λίστα με τα 60 κορυφαία ταλέντα στον κόσμο, γεννημένα το 2005. Ωστόσο, παρά το ταλέντο και τα εξαιρετικά του στοιχεία, ο Καλοσκάμης δεν κατόρθωσε να βρει χρόνο συμμετοχής με την πρώτη ομάδα, γεγονός που έφερε και την αποχώρησή του. Τον περασμένο Ιούνιο, αρκετοί σύλλογοι της Superleague ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, όμως ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που τον έπεισε να υπογράψει μαζί του.

«Γεμάτη» σεζόν υπό τις οδηγίες Πάμπλο Γκαρσία

Με το... καλημέρα, ο Καλοσκάμης αποδείχθηκε χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια του Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε από νωρίς, δίνοντάς του ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Πράγμα που έκανε, στις 23 συνολικά εμφανίσεις του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος, μετρώντας 3 γκολ.

Μάλιστα, το ένα εξ'αυτών, στην προ-τελευταία αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, έμεινε στα... βιβλία της λίγκας ως ένα γκολ-ποίημα, δείγμα της ποιότητας του γεννημένου στις Σέρρες μεσοεπιθετικού.

Στο 16ο λεπτό του αγώνα στην Τρίπολη, ο νεαρός άσος έφυγε στην αντεπίθεση σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, και με απίθανη λόμπα σημείωσε το 0-2, κερδίζοντας δικαίως το χειροκρότημα.

Δείτε το γκολ από το 1:00':

«Μια έμπνευση της στιγμής»

Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει... χαμό, με τον ίδιο τον παίκτη του Ατρομήτου να μιλάει στο Gazzetta για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε ύστερα από αυτή τη στιγμή.

«Ήταν μία έμπνευση της στιγμής. Δεν το πολυσκέφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι το είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν και είχα πετύχει ένα αντίστοιχο γκολ όταν έπαιζα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, σε ένα ματς απέναντι στην ΑΕΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 20χρονος, ο οποίος εξήγησε με ταπεινότητα πως αρχικός στόχος του είναι να καθιερωθεί στην εντεκάδα και έπειτα να πάρει μια μεταγραφή.

Που να ήξερε ότι αυτό θα συνέβαινε τόσο... σύντομα!