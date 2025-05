Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και την Τρίτη αναμένεται να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Την πρώτη της μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ με την απόκτηση του Ντέρεκ Κουτέσα.

Ο 27χρονος Ελβετός εξτρέμ της Σερβέτ μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και πρόκειται την Τρίτη να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά τεστ και να υπογράψει στην Ένωση.

Τα ελβετικά ρεπορτάζ νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαν αποκαλύψει ότι ο Κουτέσα, του οποίου το συμβόλαιο με τη Σερβέτ ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι, αναμενόταν να γίνει παίκτης της ΑΕΚ πολύ σύντομα.

Η περίπτωση του Κουτέσα ήταν ο σκοπός των ταξιδιών του διευθυντή ποδοσφαίρου Χαβιέρ Ριμπάλτα στη Ζυρίχη το προηγούμενο διάστημα, όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta.

Το who is who του Ντέρεκ Κουτέσα