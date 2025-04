Οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο Champions League

Αναλυτικά οι πιθανότητες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Champions League μέσω των playoffs της Super League.

Η 2η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan SuperLeague ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει την ΑΕΚ (3-1) και τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό (2-1), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η μάχη για την θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League να πάρει φωτιά.

Η βαθμολογία βλέπετε, δείχνει τους «πράσινους» δεύτερους με 53 βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και η Ένωση, με τον «δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης να ακολουθεί σε απόσταση ενός πόντου.

Ο ΠΑΟΚ μετά τις δύο νίκες που έχει σημειώσει έχει μπει δυνατά στο κόλπο, ενώ το «τριφύλλι» μετά την βαριά ήττα στο Καραϊσκάκη έβγαλε αντίδραση και πλέον ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Σύμφωνα με το Football Meets Data λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είδε τις πιθανότητές του να αυξάνονται κατά 15% και πλέον να φτάνει το 38% στην μάχη για τα προκριματικά του Champions League. Την ίδια ώρα, οι πιθανότητες της ομάδας της Θεσσαλονίκης που έχει μπει δυνατά στην τελική ευθεία της σεζόν, έχουν φτάσει το 29%.

Η ΑΕΚ τώρα, με τις δύο ήττες που σημείωσε τις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές των Play Off είδε τις ελπίδες να ψαλιδίζονται εκ νέου, να μειώνονται κατα 29% και πλέον να είναι στο 32%.

