Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό, και για την πάντα δυνατή Κ19.

Τώρα στα σοβαρά…

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έχει φτάσει μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από δυο χρόνια με άλλους πρωταθλητές…

Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει τεσσάρα για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα (προηγούμενη, πάλι ένα 4-2 το 1975), αφού οι άλλες δύο ήταν για το Κύπελλο, το 4-0 το 2008 και επίσης 4-0 το 1983…

Και θα κάτσει να ασχοληθεί με τον Ιωαννίδη; Ο Ολυμπιακός είναι ευτυχής γιατί πάει να κάνει το νταμπλ, και θα ασχοληθεί με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού; Για ποιο λόγο;

Το να σχολιάζεται από τον Τύπο η, τον κόσμο η στάση ενός παίκτη που δίνει δικαιώματα σε ένα ντέρμπι είναι κάτι άλλο. Να θυμίσω δε ότι ο Ιωαννίδης πέρυσι είχε βάλει δύο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη κι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-1. Δεν είπε κανείς, όμως, στον Ολυμπιακό η, γύρω από τον Ολυμπιακό, τίποτα για τον Ιωαννίδη. Τώρα, όμως, που έδωσε δικαιώματα, και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι οπαδοί αντέδρασαν. Κι ο Τύπος αντέδρασε- σχολιάζοντας. Λογικά. Αλλά μέχρι εκεί.

Τι τον μέλλει τον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης; Τον Παναθηναϊκό ενδιαφέρει ο Ιωαννίδης. Και δικαίωμα του Παναθηναϊκού είναι να υπερασπίζεται τον αρχηγό του, παρότι άφησε το περιβραχιόνιο στο τερέν του Καραϊσκάκη με την ομάδα του να τρώει τέσσερα γκολ και τον ίδιο να την αφήνει χωρίς την παρουσία του στο επόμενο, ακόμη πιο κρίσιμο για την ίδια, ντέρμπι με την ΑΕΚ μέσα στο ΟΑΚΑ.

Το να γίνεται κουβέντα, σε επίπεδο καφενείου όπως λέμε, για τον Ιωαννίδη, τις αντιδράσεις από τη συμπεριφορά του, τους…πανηγυρισμούς (!) οπαδών του ΠΑΟ για τους τσαμπουκάδες του σε ένα ματς που η ομάδα τους έφαγε τέσσερα και βρέθηκε στο -13, είναι κάτι άλλο.

Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν έχει κανένα λόγο να ασχοληθεί και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τον Ιωαννίδη .

Άσχετο:

Το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός έγινε μετά από διακοπή πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να έχουν πολλούς διεθνείς απόντες. Πώς το χειρίστηκαν οι δύο προπονητές.

Ο μεν Μεντιλίμπαρ από τους διεθνείς που του έλειπαν τόσες ημέρες ξεκίνησε στην ενδεκάδα μόνο τρεις, τον Πιρόλα, τον Μουζακίτη και τον Γιάρεμτσουκ-τον δε Μουζακίτη τον άλλαξε κιόλας από το ημίχρονο... Ο δε Βιτόρια από τους διεθνείς που του έλειπε τόσες ημέρες ξεκίνησε εφτά! Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Σιώπη, Τσέριν, Ουνάχι, Σβιντέρσκι, Ιωαννίδη.

Καταλαβαίνετε τη διαφορά σε επίπεδο φρεσκάδας και αντοχών της μίας και της άλλης ενδεκάδας; Ο Μεντιλίμπαρ τον Πάλμα δεν τον είχε ούτε 20άδα. Τον Στάμενιτς δεν τον έβαλε λεπτό και τους Κάρμο και Μπρούνο απλά αλλαγή μετά το 75’. Ο δε Βιτόρια είχε τους Τετέ και Ντζούρισιτς διαθέσιμους στην προετοιμασία του για το παιχνίδι, κι επέλεξε να τους αφήσει στον πάγκο έως το 63.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Κ19 του Ολυμπιακού την πάτησε χθες στην Αυστρία για τον απλούστατο λόγο ότι αιφνιδιάστηκε. Όταν παίζεις εκτός έδρας και τρως γκολ στο 10ο λεπτό, βάζεις τον εαυτό σου στα δύσκολα από πολύ νωρίς. Ειδικά όταν έχεις αντίπαλο πάρα πολύ πιεστικό.

Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα φέτος παίζει λίγο πιο πίσω απ΄ ότι πρέπει. Υπάρχει η εξήγηση της έλλειψης πλέον των Κωστούλα, Μουζακίτη, Μπακούλα, αλλά και πάλι νομίζω ότι πρέπει να παίζει λίγα μέτρα πιο μπροστά. Γιατί κλείνεται πολύ συχνά στην περιοχή της και όταν συμβαίνει αυτό, γίνεται πιο εύκολα το λάθος. Χθες στη φάση του γκολ ο (κατά τα άλλα πολύ καλός) αριστερός στόπερ Παναγάκος δεν μπόρεσε να διώξει μακριά την μπάλα σε ένα μελέ. Στρώθηκε στον παίκτη της Ζάλτσμπουργκ, ένα πραγματικά καλό σουτ από τα 20 μέτρα και γκολ.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ μέτριο α΄ ημίχρονο, τόσο λόγω της καλής εμφάνισης των πολύ ορμητικών γηπεδούχων, όσο και από την κακή παρουσία του Λιατσικούρα που στα χαφ είναι παίκτης κλειδί. Όταν ανέβηκε, θεαματικά, αυτό το παιδί στο β΄ ημίχρονο, ανέβηκε όλη η ομάδα-μαζί με την είσοδο του Θεοδωρίδη, που απείλησε από τα δεξιά. Και είχε τρεις-τέσσερις στιγμές για την ισοφάριση με τα σουτ των Λιατσικούρα, Θεοδωρίδη και τις κεφαλιές των Παπακανέλλου, Γιουσούφ (μόνο όμως η πρώτη τελική ήταν πραγματικά απεικίνδυνη και δυσκόλεψε τον γκολκίπερ).

Έχω δε την αίσθηση ότι ο προπονητής Πιτό έπρεπε να ρισκάρει πιο νωρίς-τον Γιουσούφ τον έβαλε στο 76’ και τον Τουφάκη στο 89’…Η γενική εικόνα, όμως, της ομάδας ήταν πάλι καλή και πιστώνεται στον Γάλλο, που της έδωσε συνέχεια από πέρυσι παρά τις τεράστιες αλλαγές (βλέπε μείον εφτά φέτος: Μουζακίτης, Κωστούλας Χαράλαμπος, Μπακούλας, Σίνα, Κουτσίδης, Κουτσογούλας, Κωστούλας Κώστας). Και την ατυχία χθες να του λείψει ο αριστερός μπακ Αλαφάκης, που είναι αναντικατάστατος και έχει πολύ καλά «στημένα». Ο Ρολάκης που έχει καλό κι αυτός αριστερό, έπρεπε να βοηθήσει πιο πολύ μπροστά.

Ο Παπακανέλλος το πάλεψε σε αρκετές στιγμές, αλλά χρειάζονταν καλύτερη συμπαράσταση από τους Πνευμονίδη και Σιλά που δεν ήταν κακοί, όμως δεν έδωσαν το παραπάνω. Σε μία φάση στην αρχή ο Σιλά έφυγε καλά, όμως δεν σούταρε όπως έπρεπε, ενώ ίσως είχε και πάσα στον Παπακανέλλο. Ο Πλις ήταν μηχανάκι στο κέντρο, χωρίς όμως δημιουργία. Ο Δάμα (που ήταν δεξί μπακ στο α΄και δεξί στόπερ στο β΄) έφευγε καλά στο α΄ μπροστά, όμως η αντίπαλη περιοχή ποτέ δεν ήταν γεμάτη από συμπαίκτες του.

Ο κεντρικός στόπερ Πρεκατές ήταν πολύ θετικός, ο αριστερός στόπερ Παναγάκος έκανε πολύ δουλειά, έστω κι αν του ξέφυγαν μία-δύο φάσεις, ενώ τον δεξιό στόπερ Καρκατσάλη τον περίμενα καλύτερο. Ο Δάμα σε ρόλο αμυντικό στο β΄ ημίχρονο ήταν πιο αποτελεσματικός, αν και στο α΄ σε ρόλο μπακ είχε θέματα πίσω. Ο δε γκολκίπερ Κουράκλης για άλλη μία φορά ήταν σταθερός, καλός.

Η παρουσία στα προημιτελικά, έχοντας πρόκριση μάλιστα επί της ισπανικής Χιρόνα, ήταν για την Κ19 μία καλή συνέχεια μετά την περσινή κατάκτηση του Γιουθ Λιγκ. Θα ήταν πολύ καλή, εάν περνούσε χθες. Δεν ήταν μακριά από το να διεκδικήσει την πρόκριση στα πέναλτι, βάζοντας ένα γκολ στο β΄ ημίχρονο. Περιμένουμε την ομάδα του χρόνου, πάλι ισχυρή!

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Emery: "Last year we got to the semi-final of the Conference League. But against Olympiacos, we were not really 100%, physically or mentally.



"This year I want something different,focused 100%, full energy, physically good & with the players able to play matches in a row."#AVFC