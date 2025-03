Το Gazzetta σας παρουσιάζει τους πέντε ποδοσφαιριστές που ήρθαν με μεγάλες προσδοκίες αυτή τη σεζόν στο πρωτάθλημα μας, όμως δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να τις δικαιώσουν.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε και πλέον μετράμε αντίστροφα για την... τριπλή μάχη που θα γίνει σε Play Off 1-4, Play Off 5-8 και Play Out. Όπως σε κάθε πρωτάθλημα είχαμε συγκινήσεις και μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, παίκτες που «έλαμψαν» με την απόδοση τους, αυτούς που έκαναν το «μπαμ» από το... πουθενά, αλλά υπάρχουν κι αυτοί που ήρθαν με υψηλότατες προσδοκίες και απογοήτευσαν με τα πεπραγμένα τους στο χορτάρι.

Να τονίσουμε πως η σειρά των παικτών είναι με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο φινάλε της regular season του πρωταθλήματος.