Ο φορ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, βρίσκεται στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Ουκρανίας για το ματς με το Βέλγιο για τα Play Off του Nations League.

Όπως αναμενόταν, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας για τα Play Off ανόδου στη League A, κόντρα στο Βέλγιο. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού είναι επί σειρά ετών σταθερό στέλεχος της εθνικής του ομάδας, με την οποία μετράει 59 εμφανίσεις, με 17 γκολ και 8 ασίστ.

Η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια τους Βέλγους, αρχικά σε ουδέτερο γήπεδο στη Μούρθια της Ισπανίας στις 20 Μαρτίου και η ρεβάνς θα γίνει στο γήπεδο της Γκενκ στις 23 του ίδιου μήνα. Αμφότερα τα ματς θα κάνουν σέντρα στις 21:45.

💻 Serhii Rebrov announces the squad list of the national team of Ukraine for the play-off matches against Belgium



The main list includes 25 players, with 6 more on the reserve list.



