Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ελ Κααμπί με αφορμή το νέο χαμένο του πέναλτι.

Όταν μιλάμε για τον Ελ Κααμπί, μιλάμε για γκολ, οπότε κάθε άλλη συζήτηση έχει δευτερεύουσα σημασία. Καμιά φορά, όμως, και οι δευτερεύουσας σημασίας συζητήσεις έχουν την αξία τους.

Δεν ξέρω αν κάνω λάθος-θα φανεί, άλλωστε, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ-αλλά εγώ στις Σέρρες είδα έναν Ελ Κααμπί σε καλή κατάσταση, αλλά και να βγάζει φρεσκάδα στο παιχνίδι του. Κάτι που φυσικά ίσως έχει να κάνει με το ότι όλη η ομάδα του Ολυμπιακού δεν έπαιξε μεσοβδόμαδα για πρώτη φορά μετά τις γιορτές. Γενικά, όμως, είδα τον Μαροκινό να είναι καλά. Και δεν αναφέρομαι στα γκολ: το ένα μετά το δικό του κακοκτυπημένο πέναλτι και το άλλο με την κεφαλιά εξ επαφής παίρνοντας το ριμπάουντ.

Αναφέρομαι κυρίως στην όλη συμμετοχή του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τον είδα να βγαίνει τόσο συχνά μακριά από την περιοχή, να παίρνει μπάλες και να τις σπάει δεξιά, αριστερά και πίσω, και δη με σοβαρό ποσοστό ευστοχίας (με εξαίρεση μία περίπτωση που λες και σταμάτησε από μόνος του και την έχασε μέσα από τα πόδια του). Δεν ήταν ο Ελ Κααμπί του τελευταίου καιρού, που ήταν συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή και περίμενε να του έρθει η καλή πάσα για να τελειώσει τη φάση. Ήταν ένας σέντερ φορ που συμμετείχε στο παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό, ακόμη κι αν εξαιτίας ακριβώς αυτής της συνθήκης, δεν βρέθηκε σε φάσεις για γκολ!

Πράγματι, υπήρχε η φάση του δεύτερου γκολ, που ενήργησε έτσι όπως έπρεπε, πριν δηλαδή από τους αμυντικούς, και τίποτα άλλο! Σε ένα παιχνίδι που έληξε 4-0, ο Ελ Κααμπί παίζοντας για 60 λεπτά δεν είχε άλλη τελική, πλην φυσικά και της φάσης του πέναλτι. Αυτό, όμως, βοήθησε αρκετούς άλλους συμπαίκτες του να βρουν ευκαιρίες να κάνουν γκολ και να έχουν γενικά ευκαιρίες. Διότι, βγαίνοντας από το αντίπαλο κουτί άνοιγε χώρους. Και πρέπει να επισημάνουμε κι ότι ο ίδιος ο Άραβας στράϊκερ όχι απλά είχε καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, αλλά και τους «τάϊσε» με δικές του πάσες για να κάνουν τελικές-βλέπε σε δύο περιπτώσεις τον Πάλμα και τον Τσικίνιο.

Δεν λέω ότι έπαιξε το πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά η ζωντάνια και η φρεσκάδα ενός παίκτη δεν έχει να κάνει με τη δυσκολία του. Έβλεπες τον Ελ Κααμπί να πιέζει αφόρητα τον αντίπαλο γκολκίπερ, να γυρίζει πίσω με σπριντ για να κόβει στο ημικύκλιο της σέντρας, να παίρνει κεφαλιές από τους αντίπαλους στόπερ (κι έτσι ξεκίνησε το 3-0), να προσπαθεί να βγάζει ασίστ, να περνάει ωραίες πάσες στον Πάλμα.

Θέλω να πιστεύω ότι παρόμοια καλή εικόνα θα δούμε και την Κυριακή από τον Ελ Κααμπί, που με την όλη του εικόνα στις Σέρρες έδειξε σαν να έχει αντιληφθεί ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μόνο το γκολ για τον σέντερ φορ, αλλά και πολλά άλλα πράγματα που έχει να κάνει μέσα στο παιχνίδι. Και με αυτό το πνεύμα να συνεχίσει, όπως στο παιχνίδι με τον Αστέρα είχε την ασίστ στον Τσικίνιο για την ισοφάριση-κι όχι όπως στο ίδιο παιχνίδι που στο β΄ ημίχρονο κυνηγούσε αυτός αποκλειστικά το γκολ.

Εξάλλου, όσο το εκβιάζεις το γκολ, τόσο πιο δύσκολα έρχεται. Στις Σέρρες, που δεν το κυνήγησε «σαν τρελός» ήρθε σαν από μόνο του .

Παρεμπιπτόντως, έχει τη σημασία του ότι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν πάνω στον Ελ Κααμπί για να του πουν μία καλή κουβέντα μετά το πρώτο του γκολ, ως συνέχεια του χαμένου πέναλτι.

Άσχετο: Γύρω στο 1,7 πήγε το μαλλί στον Ολυμπιακό συνολικά για τον Γουίλιαν και τον Ολιβέϊρα-1,7 εκ. Ευρώ για συνολικά μηδέν γκολ και μισή ασίστ. Κι επιπλέον στέρηση της δυνατότητας να παίξουν άλλοι παίκτες, που θα μπορούσαν να προσφέρουν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε χωρίς τους δυο καλύτερους κυνηγούς του, τον Μπετανκόρ και τον Σαλαζάρ, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε τις καλύτερες αντιδράσεις στις δύο στιγμές που την πλαγιοκόπησε ο Ολυμπιακός.

Στην πρώτη, στο ξεκίνημα του αγώνα, με το αποτέλεσμα στο 0-0, ο Ορτέγκα έχασε τον Δεληγιαννίδη που από θέση έξω δεξιά έκανε την κούρσα περνώντας και καλό γύρισμα, με τους συμπαίκτες του να βρίσκουν δύο σουτ-το ένα το έδιωξε ο Κάρμο και το άλλο το μπλόκαρε ο Τζολάκης.

Στη δεύτερη, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με το σκορ στο 2-0, ο Ρόντινεϊ απέτυχε εντελώς να σταματήσει τον έξω αριστερά Χατζηστραβό η, έστω να τον εμποδίσει να βγάλει σέντρα μέσα από την περιοχή κι ο Κάρμο, ιδίως, με τον Μπιανκόν, αδράνησαν παντελώς αφήνοντας τον Πιρές αμαρκάριστο να πιάσει την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, απλά ήταν τυχερός ο Τζολάκης, που η μπάλα δεν κατέληξε στα δίκτυα του.

Ένα λεπτό πριν, πάλι οι γηπεδούχοι είχαν βγει επικίνδυνα, από την πλευρά του Ορτέγκα, με τον Πάλμα να έχει πολύ αργοπορημένη επιστροφή, αποδεικνύοντας ότι ακόμη δεν έχει μπει όσο πρέπει στο πνεύμα της νέας ομάδας του. Κι αν στο συγκεκριμένο σημείο, το σκορ γίνονταν 1-2 σε μία από τις δύο στιγμές, στο δίλεπτο 48-49, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελίσσονταν το παιχνίδι. Έτσι, είχε μειώσει το σκορ 1-2 στο 45 ο ο Λεβαδειακός στο Καραϊσκάκη και θυμόμαστε όλοι το τελικό 2-2. Έτσι είχε μειώσει στο 40’ κι ο Ατρόμητος σε 1-2 στο Περιστέρι κι όλοι θυμόμαστε ότι είχε χρειαστεί η απόκρουση πέναλτι του Τζολάκη στο 97’ για να έρθει το τρίποντο.

Για τον Τζολάκη κάτι: σε ένα ματς τελειωμένο έδειξε μεγάλη συνέπεια και σοβαρότητα ως το τελευταίο λεπτό. Θυμηθείτε τη φάση στο 91’ που βγήκε εξαιρετικά μακριά από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα, που θα έφτανε στον αμαρκάριστο από τον Ρόντινεϊ κυνηγό των Σερρών. Ο καλός γκολκίπερ πάντα θέλει να κρατάει clean sheet.

Και για το τέλος ένα ιμότζι με αφορμή τον ορισμό για τις 5 Μάρτη του σπουδαίου αγώνα Στουρμ Γκρατς-Ολυμπιακού Κ19.

Since the start of the 2023/24 season, Olympiacos hasn’t lost a single game, winning 13 of their 14 matches in the UEFA Youth League, scoring 34 goals and conceding just 8.



Impressive. 🔴⚪🇬🇷 pic.twitter.com/XzvKQB6BJk