Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τρεις παίκτες του Ολυμπιακού με αφορμή την επικαιρότητα.

Σε αυτά τα εννιά παιχνίδια του Ολυμπιακού μέσα σε 29 ημέρες μετά τις γιορτές, υπήρχε ένας παίκτης που τα έπαιξε όλα (εφτά βασικός και δύο αλλαγή) και δη με θετική παρουσία, παρότι δεν είναι γενικά κι ο πιο αξιόπιστος με βάση την εικόνα του σε αυτή την σχεδόν διετία του στο Ρέντη.

Ο λόγος για τον Ορτέγκα που τα πήγε καλά σε σπουδαία παιχνίδια, όπως κόντρα στην Πόρτο και στα τρία ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Μεντιλίμπαρ να μην έχει καμία αμφιβολία στο να τον εμπιστευθεί σε όλους τους αγώνες. Κι ο Αργεντίνος σε γενικές γραμμές δικαίωσε τον προπονητή του, που τον θεωρεί ως μία καλή λύση.

Θα έλεγα για τον Ορτέγκα και την τωρινή του κατάσταση δύο πράγματα. Είτε ότι βρήκε επιτέλους τα πατήματα του και τον εαυτό του για πρώτη στην πραγματικότητα φορά από τότε που πρωτοήρθε στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη…Είτε ότι έχει παίξει ρόλο στην άνοδο της απόδοσης του η μεταγραφή του Μπρούνο Ονιεμαέτσι…

Ξέρετε, καμιά φορά και στο ποδόσφαιρο λειτουργεί αυτό που λέμε «κι ο άγιος φοβέρα θέλει»! Ο Ορτέγκα είχε συνηθίσει από τότε που ήρθε από τη μακρινή Αργεντινή να έχει πολύ μικρό η, και καθόλου ανταγωνισμό για τη θέση του. Ο (δανεικός από τη Νότιγχαμ) Ρίτσαρντς μπορεί να ήταν ένα σημαντικό όνομα, αλλά προερχόμενος από δύο χρόνια αποχή από την δράση λόγω των σοβαρών τραυματισμών του, ποτέ δεν μπόρεσε να διεκδικήσει στα ίσα τη θέση του αριστερού μπακ στην βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Αποστολόπουλος ήταν πάντα απλά μία εναλλακτική.

Τώρα, όμως, ο Ολυμπιακός αγόρασε έναν αριστερό μπακ από την Πορτογαλία, δίνοντας 2,5 εκ. Ευρώ. Και μπορεί ο Μπρούνο να μην είναι κάποιος πολύ γνωστός παίκτης, ωστόσο παίζει βασικός στην Εθνική Νιγηρίας, με συμπαίκτες τον Οσιμέν της Νάπολι (δανεικός στη Γαλατασαράϊ), τον Λούκμαν της Αταλάντα, τον Μπονιφάτσε της Λέβερκουζεν, τον Τσικουέζε της Μίλαν, τον Ιβόμπι και τον Μπάσεϊ της Φούλαμ, τον Ντίντι της Λέστερ. Σε μία Εθνική στην οποία ο άλλος βασικός ακραίος μπακ είναι ο Όλα Άινα αναντικατάστατος στη Νότιγχαμ, με ρεζέρβα τον Οσάγι Σάμουελ της Φενέρμπαχτσε.

Πλέον ο Ορτέγκα, έστω και στη θεωρία, γιατί ακόμη δεν τον έχουμε δει τον Αφρικάνο με τα «ερυθρόλευκα», έχει ανταγωνισμό για τη θέση του στον Ολυμπιακό. Κι αυτό ακριβώς το στοιχείο, προφανώς τον κάνει καλύτερο, πιο συγκεντρωμένο, πιο aggressive και πιο συνεπή. Τις αδυναμίες του τις ξέρουμε, όμως τον βλέπουμε πια να προσπαθεί περισσότερο, κι αυτό είναι σημαντικό. Ακόμη και την Τετάρτη, στη ρεβάνς του Κυπέλλου, που δέχθηκε μεγάλη πίεση στην πλευρά του από τον Βαγιαννίδη και τον Τετέ, έδωσε μεγάλες μάχες, ενίοτε και κόντρα στον Ιωαννίδη.

Να δούμε τώρα, όμως, και τον Μπρούνο, που γενικά είναι ένας καλός αριστερός μπακ, επιθετικογενής, γρήγορος, με καλές επιστροφές κι αρκετά δυναμικός, απ΄ όσο τον είδα λίγο. Δεν θα έλεγα αλήθεια αν υποστήριζα ότι με εντυπωσίασε, είτε ανασταλτικά, είτε επιθετικά, όμως δεν μπορώ να κρίνω με ασφάλεια από ένα βίντεο 15 λεπτών με όλη του, πάντως, τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι από το φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μου φάνηκε οκ και σίγουρα περιμένουμε να το δούμε κι αυτόν με ενδιαφέρον, αν και εφόσον παίξει βασικός αύριο με τον Αστέρα δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντι στον έμπειρο και δυναμικό δεξιό εξτρέμ Καλτσά, αλλά ακόμη και στην αλλαγή του, τον άρτι αφιχθέντα Χατζηγιοβάννη.

Άλλον ένα, παρεμπιπτόντως, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, με τους οποίους έχει γεμίσει η Τρίπολη (βλέπε και Τριανταφυλλόπουλο, Μακέντα, Χουχούμη).

Άσχετο: Υποχρεωτική ήταν η κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού να βγάλει από τη λίστα τον Ολιβέϊρα. Πολύ απλά γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να κόψει έναν εκ των Πάλμα, Μπρούνο, Όρτα. Γιατί μπορεί να έφυγαν από το σύλλογο οι Μασούρας, Αποστολόπουλος, Ντόη, όμως λίγο επηρέασαν, ως Έλληνες, την διαμόρφωση της λίστας. Στην πραγματικότητα, ο Πάλμα πήρε τη θέση του Γουίλιαν, ο Όρτα του Ολιβέϊρα κι ο Μπρούνο του Μπακούλα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν φανερό από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι του Κυπέλλου ότι περίμενε περισσότερα από τον Όρτα, προφανώς υπό την έννοια πως ο Πορτογάλος ξέρει απέξω κι ανακατωτά τι θέλει ο προπονητής από την ομάδα.

Από την άλλη, ας κατανοήσουμε κάτι-ο Όρτα δεν είναι ούτε έξω αριστερά, ούτε δεκάρι. Γιατί σε αυτές τις δύο θέσεις τον έβαλε ο προπονητής της Τετάρτη κατά του Παναθηναϊκού. Εναλλάσσονταν με τον Τσικίνιο σε αυτές τις δύο θέσεις. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει σε αυτές τις δύο θέσεις, εναλλακτικά. Λέω ότι ο Όρτα είναι οκτάρι. Ένας δημιουργικός κεντρικός χαφ. Εκεί έπαιξε και διακρίθηκε κατά την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό.

Μπορεί να παίξει και στα πλάγια, μπορεί να παίξει και πίσω από τον φορ, όμως εναλλακτικά. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από τον Όρτα μπορείς να τα πάρεις παίζοντας στη θέση που παίζει φέτος ο Μουζακίτης, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Όπως επίσης τα περισσότερα από τον Κωστούλα μπορείς να τα πάρεις από θέση δεύτερου φορ η, και πρώτου φορ, και όχι βάζοντας τον εξτρέμ.

Προσέξτε: από την στιγμή που ο προπονητής βάζει π.χ. τον Κωστούλα εξτρέμ και τον Όρτα δεκάρι, οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα-και το κάνουν, με προθυμία. Κι αυτό είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Απλά, να κατανοούμε κάποια πράγματα.

Παρεμπιπτόντως, ο Όρτα το πάλεψε πολύ την Τετάρτη. Ειδικά στην αρχή δεν του βγήκαν πολλά πράγματα επιθετικά, όμως έβγαζε ενέργεια και δεν σταματούσε να βοηθάει, ακόμη και γυρνώντας πίσω σε μία στιγμή σε ρόλο τρίτου στόπερ. Μπορώ δε να πω ότι έγινε αλλαγή, στο 54΄, πάνω που έκανε τα καλύτερα του: πρώτα μία σέντρα φαρμακερή στον Ελ Κααμπί, που απλά δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα για να την στείλει στα δίκτυα και στη συνέχεια ένα σουτ που έδιωξε με δυσκολία ο Λοντίγκιν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

📈 Most positive Europa League surprises:



🇷🇴 FCSB were given just 3% to finish in the Top 16.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers were given just 7% to finish in the Top 8.



🇨🇿 Viktoria Plzeň were given just 15% to finish in the Top 16.



🇬🇷 Olympiacos were given just 24% to finish in the Top 8. pic.twitter.com/3puwnkMg2L