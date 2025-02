Με γνώμονα το πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά και την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Ατρόμητος, ο ΟΦΗ και ο Παναιτωλικός «μάχονται» για δύο «εισιτήρια» στο Group 5-8.

Ολοκληρώθηκε σήμερα (3/2) και η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πλέον η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος εισέρχεται στην τελική της ευθεία.

Για να πέσει η… καρό σημαία απομένουν μόλις πέντε «στροφές» και η «μάχη» για είσοδο στα Play Off 5-8 που υπό προϋποθέσεις ενδέχεται να προσφέρει σε κάποια ομάδα ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου, έχει «φουντώσει» για τα καλά.

Με γνώμονα τα υπάρχοντα δεδομένα τρεις διεκδικούν δύο θέσεις, καθώς Ατρόμητος, ΟΦΗ και Παναιτωλικός που βρίσκονται στο 7-9 «στριμώχνονται» σε απόσταση μόλις δύο πόντων (28,27 και 26 αντίστοιχα)!

Ο Αστέρας Aktor και ο Αρης που «μοιράζονται» το 5-6 όχι μόνο ξεμάκρυναν αισθητά αλλά αμφότεροι «βλέπουν» (και) τετράδα αφού βρίσκονται μόλις στο «-3» από εκεί, ενώ ο 10ος Πανσερραϊκός έχει στο σακούλι του 22 βαθμούς και επί του παρόντος βρίσκεται μακριά. Φυσικά στην μπάλα όλα μπορούν να συμβούν και ας έχουμε κατά νου πως μέχρι το τέλος προκύπτουν 15 «ζωντανοί» πόντοι (3Χ5), ικανοί να διαφοροποιήσουν το υπάρχων status quo για τον οποιοδήποτε σύλλογο.

Πάντως αυτή τη στιγμή η προσοχή στρέφεται σε Περιστεριώτες, Ηρακλιώτες και Αγρινιώτες και για αυτό αξίζει να δούμε τα εναπομείναντα παιχνίδια τους μέχρι την ολοκλήρωση της regular season, μέσω των οποίων θα αποσαφηνιστεί η επόμενη ημέρα τους και το αν θα αποκτήσουν ευρωπαϊκές βλέψεις ή θα επιδιώξουν να μην μπλέξουν σε περιπέτειες ενδεχόμενης απειλής υποβιβασμού, μέσω των Play Out 9-14.

7.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (28)

Athens Kallithea

ΑΕΚ*

Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός*

Παναθηναϊκός

8.ΟΦΗ (27)

ΠΑΟΚ

Αστέρας Aktor

Athens Kallithea *

Λαμία

Ολυμπιακός*

9.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (26)

Βόλος*

Athens Kallithea

Αρης*

Παναθηναϊκός*

Λεβαδειακός

Οπου * οι εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, ποιος «έχει» ποιον και τι θα συμβεί σε ενδεχόμενη μεταξύ τους τριπλή

Την ίδια στιγμή μία σημαντική παράμετρος που ενδέχεται να «καθορίσει» ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στα Play Off 5-8 είναι αυτή των ισοβαθμιών, ελέω του ότι, επί του παρόντος τουλάχιστον, οι διαφορές δείχνουν μικρές.

Ας δούμε λοιπόν το πώς έχει διαμορφωθεί το σχετικό τοπίο, μεταξύ των τριών βασικών, όπως φαίνεται, «μονομάχων».

Εδώ πάντως ας έχουμε κατά νου πως τα παρακάτω δεδομένα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, αφού εάν κάποιες ομάδες βρεθούν στο ίδιο group (σ.σ. Play Off 1-4, Play Off 5-8 ή Play Out 9-14) θα δώσουν μεταξύ τους επιπλέον αγώνες και αυτόματα κάποια που υπερτερεί τώρα ενδέχεται να υστερεί μεταγενέστερα, όπως φυσικά και αντίθετο.

Ατρόμητος VS

ΟΦΗ: Θα κριθεί στο συνολικό Goal Average της σεζόν (αυτή τη στιγμή έχει 0 και οι Κρητικοί -1) και ύστερα, εφόσον είναι το ίδιο, στο ποια ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα. Εάν προκύψει νέα «ισοπαλία», τότε θα υπερτερεί εκείνη με την καλύτερη άμυνα.

Παναιτωλικός: Υστερεί

ΟΦΗ VS

Ατρόμητος: Θα κριθεί στο συνολικό Goal Average της σεζόν (αυτή τη στιγμή έχει -1 και οι Περιστεριώτες 0) και ύστερα, εφόσον είναι το ίδιο, στο ποια ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα. Εάν προκύψει νέα «ισοπαλία», τότε θα υπερτερεί εκείνη με την καλύτερη άμυνα.

Παναιτωλικός: Υστερεί

Παναιτωλικός VS

Ατρόμητος: Υπερτερεί

ΟΦΗ: Υπερτερεί

Ενδεχόμενη μεταξύ τους τριπλή ισοβαθμία

1.Παναιτωλικός (9, 3-0-1)

2.Ατρόμητος (5, 1-2-1)

3.ΟΦΗ (2, 0-2-2)