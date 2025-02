Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το παρασκήνιο του ιστορικού deal για τη μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα στην Μπράιτον. Ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ θα γίνει από το καλοκαίρι κάτοικος Amex με ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Είναι πλέον οριστικό: Ο Στέφανος Τζίμας στα 19 του χρόνια, μετά από μόλις 30 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ (5 γκολ σε 518’) πωλήθηκε αντί 22.000.000 λιρών, δηλαδή πάνω από 26.000.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, στην Μπράιτον.

Πολλοί ήταν οι «μνηστήρες» που καλοέβλεπαν την απόκτηση του νεαρού επιθετικού, η Γουέστ Χαμ και η Άστον Βίλα από την Αγγλία, αλλά και η Φιορεντίνα από την Ιταλία, έφτασαν πολύ κοντά τις προηγούμενες ημέρες, εισπράττοντας το «όχι» του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Τα δεδομένα της ιστορικής μεταγραφής για Έλληνα ποδοσφαιριστή άλλαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Κάποια στιγμή η απόφαση που υπήρχε πάνω στο τραπέζι ήταν να παραμείνει στη Νυρεμβέργη μέχρι το τέλος της σεζόν και ακολούθως να αποφάσιζε για το μέλλον του..

Τελικά ο «Στεφ» θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι στη Γερμανία, εξάλλου αυτή ήταν η επιθυμία του, ωστόσο νωρίτερα θα έχει βάλει την υπογραφή του στο πενταετές συμβόλαιο των «γλάρων».

Η Μπράιτον έφτασε στο «colpo grosso» μέσα από την σωστή προσέγγιση και το πρότζεκτ που παρουσίασαν, με αποτέλεσμα ο νεαρός Έλληνας επιθετικός να πεισθεί και να ταξιδέψει στην Αγγλία ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και από το καλοκαίρι να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, μετακομίζοντας στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Έλληνας επιθετικός του ΠΑΟΚ, που στα 19 του καταφέρνει να λάμψει και ν' αποτελέσει επένδυση για ένα μεγάλο σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ, χαρακτηρίζεται από τους Άγγλους ως «top signing player», επέλεξε τους «γλάρους» από την στιγμή που συμφώνησαν να τον αφήσουν στη Νυρεμβέργη μέχρι το τέλος του δανεισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγγλικός σύλλογος, πριν λίγες μέρες, έστειλε «απεσταλμένο» του στη Θεσσαλονίκη στοχεύοντας να πείσει την οικογένεια, πρώτα απ’ όλα, να μιλήσει με προπονητές, καθηγητές και ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του νεαρού επιθετικού, δείχνοντας στην πράξη τι σημαίνει πίστη σε ένα ταλέντο, ενώ παρουσίασαν στον ίδιο και την οικογένεια ένα πλάνο εξέλιξης που τους ενθουσίασε.

Το deal αναμένεται να ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια λίρες, ήτοι πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ, μαζί και με τα μπόνους και τα τροφεία, με τον Τζίμα να έχει ήδη περάσει από τα ιατρικά τεστ και να έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Stefanos Tzimas looks brilliant, sending him back on loan to Nürnberg is a shame with Evan Ferguson going to West Ham.



A top talent, by the looks. pic.twitter.com/AAeNGVr4H5