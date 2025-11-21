Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του πριν την αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Απών από την προπόνηση ο Ντεσπόντοφ.

Πρόβλημα ενόψει Κηφισιάς στον ΠΑΟΚ. Εκτός από τους Γιάννη Κωνσταντέλια που συνεχίζει με ατομικά προγράμματα και τον Μαντί Καμαρά που υποβάλλεται σε θεραπεία, στο ιατρικό δελτίο των «ασπρόμαυρων» προστέθηκε και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος έχει προσβληθεί από ίωση.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Δύο μέρες πριν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και το αγωνιστικό τμήμα δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (23.11, 19:00).

Η μέρα στη βροχερή Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε δουλειά στην ανάπτυξη και στο pressing μέσα από ασκήσεις και στο φινάλε διεξήχθη δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (22.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45».



