Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι που θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ήταν φορ στην Under 17 της Νιγηρίας, στην Ευρώπη ήρθε ως «εξάρι», έπαιζε στόπερ και ο Πετίτ της Μποαβίστα τον καθιέρωσε αριστερό μπακ. Θρήσκος, προσεύχεται κι ακούει εκκλησιαστική μουσική πριν από κάθε ματς. Μαγειρεύει, του αρέσει ο Spider Man και υποστηρίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπρούνο Ονιεμαέτσι λοιπόν και ο Νιγηριανός αριστερός μπακ βρίσκεται πλέον στο εγχώριο ποδοσφαιρικό μας γίγνεσθαι καθώς θα συνεχίσει, εκτός αν προκύψει κάτι το εξαιρετικά απρόοπτο, στον Ολυμπιακό.

Αυτόματα αποτελεί ένα «new entry» πρόσωπο για τα εσωτερικά μας δρώμενα και όσο «σκαλίζεις» το παρελθόν του τόσο περισσότερο προκύπτει το συμπέρασμα πως οι «ερυθρόλευκοι» θα προσθέσουν ένα «πολυεργαλείο» στη... μηχανή τους.

Η τελευταία διαπίστωση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για έναν παίκτη που στην εφηβεία του ήταν επιθετικός, στα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα αγωνίζονταν περισσότερο στόπερ και «εξάρι» και ήταν τα τελευταία χρόνια που καθιερώθηκε στο 100% και μετέπειτα διακρίθηκε ως ατόφιος ακραίος οπισθοφύλακας!

Γεννημένος τον Απρίλιο του 1999 στην πόλη Οβέρι της πατρίδας του, όπως όλοι οι πιτσιρικάδες έτσι και εκείνος αγάπησε την μπάλα.

Το τρίτο ηλικιακά από τα τέσσερα παιδιά της φαμίλιας του (σ.σ. έχει δύο μεγαλύτερους αδερφούς που ασχολούνται επίσης με το άθλημα και μία μικρότερη αδερφή), άρχισε να παίζει στις αλάνες, ενώ το πρώτο του όνειρο ήταν να φορέσει τη φανέλα της Heartland F.C. που είναι η τοπική ομάδα της περιοχής του. «Την υποστήριζα από μικρός και μάλιστα, όταν μεγάλωσα άρχισα να πηγαίνω στο γήπεδο και να παρακολουθώ παιχνίδια της. Κάποια στιγμή έκαναν γνωστό πως θα προχωρήσουν σε δοκιμές και συμμετείχα, όμως μου είπαν πως ήμουν νεαρός για να παίξω στο NPFL (σ.σ. πρώτη κατηγορία της Νιγηρίας) και έτσι σταμάτησα», σχολίασε ο ίδιος σε ανύποπτη στιγμή.

Ομως εκείνο το «φρένο» που του έβαλαν δεν τον απογοήτευσε, κάθε άλλο θα μπορούσε κάλλιστα να ειπωθεί.

Μαθητής του αντίστοιχου εδώ γυμνασίου έλαβε πρόσκληση από την ακαδημία Hui Spartans Football Academy που βρίσκεται στην πόλη Ενούγκου, με σκοπό να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά για ταλέντα.

Μέσω αυτού ορισμένοι σκάουτερ των είδαν εν δράση, μετέβη σε συλλόγους που έδρευαν σε άλλες περιοχές της χώρας του αφού οι δικοί του, κυρίως η μητέρα του, είχαν ήδη αντιληφθεί το πόσο πολύ ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στο ποδόσφαιρο και έφηβος ακόμη βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αρχικά στη Σουηδία και ύστερα στη Νορβηγία, όπου και έκανε προπονήσεις σε Λίλεστρομ και Στάμπαεκ, ενώ ενδιάμεσα πέρασε και στο Βέλγιο για λογαριασμό της Αντερλεχτ.

Ωστόσο και για εξωαγωνιστικούς λόγους δεν έμεινε σε κάποια και έτσι επέστρεψε στη Νιγηρία, όπου ήταν «μόνιμος» στις Under των «Αετών» και ο Μάνου Γκάμπρα, τότε προπονητής του στην U-17, τον χρησιμοποιούσε στη γραμμή κρούσης ως περιφερειακό φορ!

Ο συγκεκριμένος κόουτς που θεωρείται εκ των κορυφαίων σε αναπτυξιακό επίπεδο στην Αφρική και μεταξύ άλλων οδήγησε το 2013 τη Νιγηρία στην κατάκτηση του FIFA U-17 World Cup, είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στο ταλέντο του και τον βοήθησε πολύ.

Μάλιστα ορισμένες φορές έδινε στον ήρωα της ιστορίας μας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Ονιεμαέτσι συνέχισε να «κυνηγά» το όνειρο της διάκρισης και το 2018 πέρασε τη Μεσόγειο για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς εντάχθηκε τότε στην Under 23 της Φεϊρένσε. Ηταν η στιγμή που τα πάντα άλλαξαν για εκείνον, αφού άρχισε να μαθαίνει τα «μυστικά» της στρογγυλής θεάς» σε αρκετά πιο επαγγελματικό επίπεδο, ενώ το 2020 παραχωρήθηκε δανεικός στη Βίλα Ρεάλ, που συμμετείχε στην 3η εκεί κατηγορία.

Με τον συγκεκριμένο σύλλογο έκανε το λεγόμενο «αγροτικό» του και το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στο Estádio Marcolino de Castro, όπου και αναγορεύτηκε σε «κολώνα» του club που έπαιρνε μέρος στη Liga Portugal 2.

Ετσι «έτρεξε» την πρώτη του «γεμάτη» σεζόν (29 ματς/2 γκολ/1 ασίστ) και η εκεί προσαρμογή του αποδείχθηκε εύκολη καθώς στον σύλλογο επένδυαν σε συμπατριώτες και αρκετοί παίκτες του ήταν από τη Νιγηρία, κάτι που διευκόλυνε τη μετάβασή του σε έναν εντελώς καινούργιο τρόπο ζωής.

Σταδιακά «άρχισε» να «χτίζει» το όνομά του και άφηνε το αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο της Ιβηρικής, κάτι που αποτέλεσε το «διαβατήριό» του για τα «σαλόνια».

Μάλιστα «συστήθηκε» εκεί, στους «μικρούς» της Φεϊρένσε δηλαδή, ως ανασταλτικός μέσος και το 2021/22 οπότε και επέστρεψε στην πρώτη της ομάδα πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής σαν στόπερ σε τριάδα (σ.σ. πολλάκις δεξιός με «ανάποδο» πόδι), αφού έκανε «μπαμ» ότι πρόκειται για έναν πολυσύνθετο παίκτη. Ωστόσο άρχισε και να παίζει όλη την αριστερή πλευρά, με την ιδιότητα του full back.

Εκείνα τα χρόνια δε ξεκίνησε και να καλείται και στην Εθνική Ανδρών της Νιγηρίας, ενώ ήταν στην αποστολή της για την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που έγινε το 2023 στην Ακτή Ελεφαντοστού και τερμάτισε στη 2η θέση (σ.σ. έχασε στον τελικό από την «οικοδέσποινα»).

Συνολικά με το εθνόσημο στο στήθος μετρά 11 εμφανίσεις και από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην «εξίσωση» του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος υπολογίζονταν ως αριστερός μπακ-χαφ.

Ευρύτερα δεν κρύβει πως όνειρό του είναι να καθιερωθεί στους «Αετούς» και θέλει όσο τίποτα να εκπροσωπεί τη χώρα του.

Πλέον το όνομά του βρίσκονταν στα «μπλοκάκια» όλων των «μεγάλων» της Πορτογαλίας και το καλοκαίρι του 2022 πραγματοποίησε το άλμα στην καριέρα του, αφού ανακοινώθηκε η μετακίνησή του στην Μποαβίστα.

Το deal των εμπλεκόμενων clubs αφορούσε τον ετήσιο δανεισμό του, ενώ η πριν τον Ολυμπιακό ομάδα του διατηρούσε οψιόν μόνιμης απόκτησής του έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Στο Estádio do Bessa πήρε με το… καλημέρα φανέλα βασικού και ο Αρμάντο Γκονσάλβες Τεϊχέιρα ή αλλιώς Πετίτ που βρίσκονταν τότε στον πάγκο του club (σ.σ. σήμερα κρατά τα «ηνία» της Ρίο Αβε) τον «μονιμοποίησε» - πλην εξαιρέσεων - στο αριστερό άκρο της άμυνας, ανεξαρτήτως αν έπαιζε με τετράδα στα «μετόπισθεν» ή αν ξεκινούσε τρεις στόπερ, οπότε ο Νιγηριανός έπαιρνε όλη την πλευρά.

Ο Ονιεμαέτσι όχι μόνο δεν αντιμετώπισε κάποια σχετική δυσκολία αλλά τα πήγε περίφημα, αφού πάντα έλεγε πως εκεί του αρέσει να παίζει, αν και ποτέ του δεν παραπονέθηκε. «Δεν έχω πρόβλημα που θα αγωνίζομαι, αν θα είναι στην άμυνα ,τη μεσαία γραμμή ή την επίθεση. Αρκεί να βοηθάω ώστε η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της», σχολίασε σε ανύποπτη στιγμή.

Πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ξεδίπλωσε το ταλέντο του και διακρίνονταν τόσο στον ανασταλτικό όσο και στον δημιουργικό τομέα, ενώ χαρακτηρίζονταν για την ταχύτητά του με και χωρίς την μπάλα. Παράλληλα άρχισε να κερδίζει και πολλά ατομικά βραβεία.

Το 2022/23 «εκτόξευσε» τις «μετοχές» του και έτσι από την Μποαβίστα ενεργοποίησαν με… κλειστά μάτια το buy in που είχαν. Ηταν αυτό που λέμε μία… πολύ εύκολη απόφαση.

Την περασμένη σεζόν (2023/24) συνέχισε σε ανάλογο υψηλό τέμπο και φέτος «τρέχει» την κορυφαία, μέχρι στιγμής, περίοδο της καριέρας του (18 ματς/3 γκολ/1 ασίστ).

Ομως τα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την πορτογαλική ομάδα δεν τους… άφηναν περιθώρια. Λόγω αυτών κλήθηκαν να βάλουν «πωλητήριο» σε όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη τους και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν και ο 25χρονος αμυντικός, εξέλιξη που τον έφερε στο λιμάνι και τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα μερικούς μήνες πριν το όνομά του «έπαιξε» στα ρεπορτάζ της Πόρτο, ενώ η Ναντ έκανε πριν από περίπου ένα έτος επίσημη πρόταση για χάρη του και προς στιγμήν επετεύχθη συμφωνία.

Ηταν τόσο «προχωρημένο» το θέμα του που παρότι εκείνο το διάστημα βρίσκονταν με την αποστολή της Εθνικής του έφυγε από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει με σκοπό να πάει στη Γαλλία και να υπογράψει, όμως στο… παρά ένα τα «καναρίνια» θέλησαν να αλλάξουν κάποιον όρο στη συμφωνία τους και έτσι επήλθε «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις.

Πρόσφατα Τραμπζονσπόρ, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα το «πάλεψαν» για χάρη του και μάλιστα οι δύο τελευταίες θέλησαν να μπουν «σφήνα» στη συμφωνία της Μποαβίστα με τον Ολυμπιακό, όμως δεν τα κατάφεραν και ο Ονιεμαέτσι ήρθε στα μέρη μας.

Παραπάνω αναφερθήκαμε πως από πιτσιρικάς υποστηρίζει την Heartland F.C, το club της γενέτειράς του, όμως μεγαλώνοντας «κόλλησε» και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της οποίας δηλώνει fan, ενώ παρακολουθεί στενά δύο παίκτες που παίζουν στη θέση του.

Κυρίως τον Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Καναδά που είναι μάλιστα πάνω-κάτω ίδια φουρνιά με εκείνον (σ.σ. γεννημένος το 2000), αλλά και τον Φερλάντ Μεντί, τον 29χρονο διεθνή Γάλλο ακραίο οπισθοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οποτε μπορεί τους βλέπει εν δράση και παίρνει πράγματα από εκείνους σε όλους τους τομείς.

