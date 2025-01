Ο Έντσο Ντίας που γράφτηκε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε από την Σάο Πάολο

Η Σάο Πάολο ανακοίνωσε την απόκτηση του Έντσο Ντίας με την μορφή δανεισμού από την Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Έντσο Ντίας, που είχε ένα πέρασμα από τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι πλέον επίσημα παίκτης της Σάο Πάολο επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών από την πατρίδα του.

✍️ O São Paulo acertou a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz, de 29 anos, que estava no River Plate (ARG).



🇦🇷 O argentino chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2025, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.



Saiba mais > https://t.co/DxEm0YI5lg… pic.twitter.com/ltvtMpJLfl