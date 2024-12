Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ της ομάδας του Ολυμπιακού έφτασε τα 15 γκολ φέτος και στον πανηγυρισμό του λειτούργησε αλά Ντέμιαν Λίλαρντ, που είναι ένας σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Το «Dame Time» είναι από τους πλέον κλασικούς και αναγνωρίσιμους all around the world πανηγυρισμούς. Ανήκει στον Ντέμιαν Λίλαρντ, έναν σούπερ σταρ του ΝΒΑ και τον κάνει για να δείξει πώς όταν η μπάλα... καίει εκείνος είναι εκεί για το κρίσιμο σουτ. Για το καθοριστικό σουτ της αναμέτρησης.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι ο παίκτης γενικά που θα... μιλήσει όταν η μπάλα... καίει και το έχει αποδείξει αυτό πολλές φορές. Είναι ο στράικερ των 48 γκολ σε 71 αγώνες στον Ολυμπιακό. Ήταν και εκείνος που άνοιξε το σκορ κόντρα στον Βόλο στο 3-0 του Ολυμπιακού το απόγευμα του Σαββάτου και έκανε τα πράγματα σαφώς πιο εύκολα για εκείνον, τους συμπαίκτες του και την ομάδα του. Ο έμπειρος Μαροκινός και διεθνής στράικερ έφτασε έτσι τα 15 γκολ σε 21 αγώνες και πανηγύρισε το τέρμα του με έναν τρόπο που παραπέμπει στον πανηγυρισμό του Λίλαρντ.

Από το «Dame Time» δηλαδή στο «El Kaabi Time»! Ο Ελ Καμπί δεν είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Τον έχουν κάνει και άλλοι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών αλλά και αθλητές και από άλλα τμήματα.

Επίσης δεν τον κάνει πάντα. Ανεξαρτήτως αυτού πάντως ο Ελ Καμπί όπως και να πανηγυρίζει αποθεώνεται από τον κόσμο των Πειραιωτών. Απέναντι στην ομάδα του Βόλου ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είχε 1 γκολ σε 3 τελικές και θα μπορούσε να είχε σκοράρει και από την άσπρη βούλα αλλά τελικώς άλλαξε η απόφαση για το πέναλτι υπέρ του Κοστίνια λόγω υπόδειξης οφσάιντ.