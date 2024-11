Όπως μετέδωσε η Telegraph, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ευελπιστεί να προσθέσει στον όμιλο των ποδοσφαιρικών του συλλόγων και τη βραζιλιάνικη Βάσκο Ντα Γκάμα, ενώ ρίχνει... ματιές και στη Μόντσα της Serie A.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έπεισε τον Εντού Γκασπάρ να αφήσει την Άρσεναλ για κάτι μεγαλύτερο και προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως δουλεύει. Η αγγλική Telegraph επιβεβαίωσε τα προ ημερών βραζιλιάνικα δημοσιεύματα και μετέδωσε και η ίδια πως ο Έλληνας επιχειρηματίας βρίσκεται σε συζητήσεις για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Βάσκο Ντα Γκάμα, ενός εκ των πιο ιστορικών συλλόγων στη Βραζιλία.

Evangelos Marinakis, Greek billionaire owner of Nottingham Forest, is in talks to buy a controlling stake in Vasco da Gama, which would likely yield a key role for the former Arsenal sporting director Edu



