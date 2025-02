Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Μασούρα και τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Ντόρτμουντ του έδωσαν θέση στην team of week της 22ης στροφής της Bundesliga.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Γιώργου Μασούρα την Μπόχουμ, καθώς ο Έλληνας διεθνής πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ντόρτμουντ για την 22η αγωνιστική της Bundesliga.

Τα δύο δικά του γκολ ήταν εκείνα που έκριναν τον νικητή και το τελικό αποτέλεσμα (15/02, 2-0), με την Μπόχουμ να ξεκολλάει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Μασούρας αναδείχθηκε φυσικά MVP της αναμέτρησης και αισίως συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του «Kicker» για την προηγούμενη αγωνιστική, δείχνοντας έτσι από νωρίς τις... άγριες διαθέσεις του.

A home #meinVfL debut ✅

First goals for #meinVfL ✅@kicker Player of the Matchday ✅



Georgios #Masouras has arrived 🕺🇬🇷 pic.twitter.com/a2aGGdfG7x