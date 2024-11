Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πέντε πράγματα για τον ΕΛ Κααμπί με αφορμή την παρουσία του ως αλλαγή στο παιχνίδι του Κυπέλλου.

Δεν ήταν η πρώτη φορά κατά τη φετινή σεζόν, την Τετάρτη με την Καλλιθέα, που ο Μεντιλίμπαρ άφησε στον πάγκο τον Ελ Κααμπί και τον πέρασε αλλαγή. Η τέταρτη ήταν. Το ενδιαφέρον εδώ έχει να κάνει με την αντίδραση του Ελ Κααμπί και στα τέσσερα παιχνίδια όταν πέρασε ως αλλαγή: ήταν υποδειγματική!

Ο Μαροκινός λοιπόν…

Με την Καλλιθέα (1-0) στη Λεωφόρο για το Κύπελλο μπήκε στο 63’ αντί του Κωστούλα και ήταν αυτός που έκανε την ασίστ στον Βέλντε στη φάση του μοναδικού γκολ του αγώνα, «σπάζοντας» ωραία την μπάλα-κάτι που παρεμπιπτόντως έκανε λίγο αργότερα και προς τον Αποστολόπουλο, χωρίς τότε να δοθεί συνέχεια από πλευράς του νεαρού αριστερού μπακ.

Με τον Αστέρα (0-1) στην Τρίπολη μπήκε στο 56’ αντί του Γιάρεμτσουκ και είχε την κεφαλιά-δοκάρι σε μία φάση που θα μπορούσε να δώσει τον βαθμό στον Ολυμπιακό, ενώ γενικά η παρουσία του ήταν θετική, αφού «γέμισε» την αντίπαλη περιοχή, σούταρε, πάσαρε, πήρε κεφαλιές.

Με τον Ατρόμητο (2-0) στο Καραϊσκάκη μπήκε στο 68’ αντί του Κωστούλα και πέτυχε έξι λεπτά αργότερα ένα πολύ όμορφο γκολ, το δεύτερο για την ομάδα του.

Με τον Βόλο (2-0) στο Πανθεσσαλικό μπήκε στο 46’ αντί του Κωστούλα και τότε, στην πρώτη του ουσιαστικά εμφάνιση της σεζόν, καθώς λόγω τραυματισμού είχε χάσει την προετοιμασία. Και είχε αλλάξει την εικόνα της ομάδας επιθετικά.

Νομίζω ότι ο Ελ Κααμπί πρέπει να είναι παράδειγμα για τους συμπαίκτες του, έτσι όπως συμπεριφέρεται όταν τον αφήνει στον πάγκο ο προπονητής του. Διότι, κάθε φορά μπαίνει μέσα και κοιτάζει πώς να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, να σκοράρει, να δώσει μία ασίστ, να δώσει για να το πω έτσι μία άλλη οντότητα στην επίθεση του.

Και αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τόσο με τον Ελ Κααμπί, όσο και με άλλους συμπαίκτες του, είναι απαραίτητο. Πολύ απλά, γιατί πρέπει να τους δίνει ανάσες, και ειδικά σε παίκτες που παίζουν πολύ και είναι και πολύ «αθλητικοί», κάνουν δηλαδή πολλά χιλιόμετρα, όπως κάνει ο Αφρικάνος φορ, που έχει ήδη καταγράψει εννιά παιχνίδια ως βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.

Παρεμπιπτόντως, αλλαγή έβαλε ο Βάσκος και τον Ζέλσον Μαρτίνς στην Τρίπολη και στη Λεωφόρο, όμως πήρε πολύ λίγα πράγματα από τον Πορτογάλο, που στο ματς πρωταθλήματος είχε δύο-τρεις προσωπικές ενέργειες αλλά χωρίς καμία ουσία, και στο ματς Κυπέλλου δεν είχε καλή εικόνα, με εξαίρεση ένα κάπως επικίνδυνο σουτ στο 92’. Αποκορύφωμα ήταν η κίνηση του στο 93’ να καταστρέψει πραγματικά μία αντεπίθεση για γκολ του Ολυμπιακού, κάνοντας κακή πάσα στον Ελ Κααμπί.

Ήταν η πρώτη φορά που φέτος ο Μεντιλίμπαρ περνούσε ως αλλαγή τον Ζέλσον, ο οποίος πέρυσι όποτε ερχόταν από τον πάγκο έδινε πολύτιμες λύσεις, σε αντίθεση με την παρουσία του σε αυτά τα δύο τελευταία ματς με τον Αστέρα και, ιδίως, την Καλλιθέα. Ας σκεφτούμε απλά ότι αν ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 προχθές στην κόντρα επίθεση στο 93’ θα είχε ουσιαστικά κλειδώσει την πρόκριση.

Άσχετο: Θυμάστε έναν κοντούλη εξτρέμ της Μάλμε, τον Άλι, που είχε μπει αλλαγή στην Τούμπα και είχε διαλύσει τον ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη των Σουηδών και την πρόκριση τους στα πλέι οφς του Τσάμπιονς Λιγκ; Ο Άλι ήταν βασικός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ακούμπησε, που λέει ο λόγος, την μπάλα, αφού τον έπαιξαν πολύ καλά κι ο Κοστίνια και, κυρίως, ο Πιρόλα, με συνέπεια να τον κάνει αλλαγή στο 59’ ο προπονητής του. Κι όμως ο Άλι μπαίνοντας αλλαγή στο ημίχρονο τέσσερις ημέρες αργότερα στο Μάλμε-Γκέτεμποργκ με το σκορ 0-1 άλλαξε όλο το παιχνίδι και με γκολ κι ασιστ, η ομάδα του κέρδισε με 2-1 και πήρε το πρωτάθλημα και μαθηματικά.

My guy Taha Ali going viral for his fantastic performance 🥹 pic.twitter.com/2rRxAKUbMC