Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάτι επί αγωνιστικού και κάτι επί…εξωαγωνιστικού για τον Ολυμπιακό!

Δύο ήταν οι μεγάλες διαφορές του Ολυμπιακού στα δύο τελευταία παιχνίδια του, το 3-0 με την Μπράγκα στο Καραϊσκάκη για το Γιουρόπα Λιγκ και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Εξόφθαλμη η μία: οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πολύ εύστοχοι στο πρώτο και πολύ άστοχοι στο δεύτερο…

Ποια ήταν η άλλη διαφορά; Τα κλεψίματα της μπάλας! Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έδωσαν ρεσιτάλ σε αυτό το κομμάτι, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικά ο Έσε κι ο Τσικίνιο, αλλά και οι υπόλοιποι «ερυθρόλευκοι», ακόμη κι ο Ζέλσον, έκλεβαν και ξαναέκλεβαν μπάλες από τους Πορτογάλους. Κάτι που δεν είδαμε όχι απλά στον ίδιο βαθμό, αλλά σε σχεδόν…κανένα βαθμό στο ντέρμπι των αιώνιων, όπου είναι ζήτημα αν έγιναν δύο κλεψίματα από τους «κόκκινους»-το μόνο που θυμάμαι είναι ένα του Κοστίνια, αλλά τέλος πάντων.

Προσέξτε, όταν λέμε κλεψίματα, δεν εννοώ ανακτήσεις μπάλας. Η διαφορά είναι μεγάλη: ανάκτηση μπάλας υπάρχει κι όταν ένας αντίπαλος κάνει λάθος και σου δώσει την μπάλα. Κλέψιμο υπάρχει όταν έχει ο αντίπαλος την μπάλα και πας εσύ και του την παίρνεις…Ανακτήσεις υπήρχαν πολλές, ένθεν κι ένθεν, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, αλλά ήταν από λάθη αντίπαλων.

Σίγουρα ήταν απώλεια στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Τσικίνιο, που είναι μανούλα σε αυτά. Αλλά, ας μην κοροϊδευόμαστε, το πρόβλημα ήταν άλλο, η έλλειψη ενέργειας από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, μόλις τρία 24ωρα μετά το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Το 90λεπτο με την Μπράγκα απορρόφησε ένα τεράστιο κομμάτι της ενέργειας των παικτών του Μεντιλίμπαρ και η συνέπεια ήταν αυτή που είδαμε, ένα παιχνίδι σε χαμηλές στροφές από πλευράς Ολυμπιακού.

Άλλωστε, όλα έγιναν τόσο ξεκάθαρα όταν μπήκε στο ημίχρονο ο Κωστούλας, που και μικρό παιδί είναι, αλλά και που δεν είχε παίξει με την Μπράγκα. Ήταν σαν την μύγα μέσα στο γάλα με την κινητικότητα και την δραστηριότητα του. Έβλεπες επιτέλους έναν παίκτη με ένταση στο παιχνίδι, κάτι που αμέσως έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι.

Το σκηνικό από το επίσημο δείπνο που ακολούθησε τη γενική συνέλευση του ECA (Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων), οι εργασίες της οποίας έγιναν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

Στο κεντρικό τραπέζι ήταν ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Τσέφεριν, ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, και πρόεδρος του ECA, Κελαϊφί, δύο-τρία επίλεκτα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, ο Άγγλος πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, Σάουθγκεϊτ κι ένας ακόμη.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έδωσε μάχες στο ντέρμπι ο Ορτέγκα. Δεν υστέρησε, δεν ήταν κακός, έχοντας μάλιστα ένα πολύ καλό αντίπαλο, όπως ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος κάποιες στιγμές του δημιούργησε προβλήματα, αλλά όχι…ανεπανόρθωτα.

Ο Αργεντίνος αριστερός μπακ είχε αρκετές επεμβάσεις, σίγουρα καμιά δεκαριά, χαμηλά και ψηλά, ενώ βγήκε και τέσσερις-πέντε φορές στην επίθεση για να συνεργαστεί και να σεντράρει. Το ότι έφαγε μία μπούκα από παίκτη του Παναθηναϊκού δεν είναι σοβαρό ψεγάδι, υπό την έννοια ότι είναι στο πρόγραμμα.

Θα ήταν μία νορμάλ βραδιά για τον Ορτέγκα, εάν δεν έκανε εκείνη την γκάφα, επιτρέποντας στον Ουνάϊ να του κλέψει την μπάλα μέσα από τα πόδια και να απειλήσει τον Τζολάκη. Ακόμη κι αυτό, όμως, θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, που λέει ο λόγος, εάν δεν είχαν προηγηθεί τόσες ανάλογες η, παρόμοιες γκάφες, που μάλιστα έχουν στοιχίσει.

Άραγε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει ο Ορτέγκα ότι μέσα στο παιχνίδι είναι να γυρίσεις την μπάλα στον γκολκίπερ η, να την στείλεις με ένα διώξιμο όσο πιο μακριά γίνεται η, να κάνεις ένα φάουλ όταν πρέπει να το κάνεις; Πραγματικά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς ένας αμυντικός στα 25 προς τα 26 χρόνια εξακολουθεί να κάνει τα ίδια λάθη που έκανε και πέρυσι.

