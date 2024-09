«Σημαντική η προσπάθεια της ΑΕΚ, δεν βιάζεται να απαντήσει ο Μαρσιάλ»

Ρεπόρτερ των ESPN και Goal υπογραμμίζει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλή πρόταση προς τον Αντονί Μαρσιάλ, όμως ο Γάλλος επιθετικός δεν βρίσκεται σε βιασύνη για να δώσει την απάντησή του εξετάζοντας όλες τις επιλογές.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τσέλσι για τον Νταβίντ Ντατρό Φοφανά, το όνομα του οποίου διαβάσατε στο Gazzetta ότι αποτελεί τον πρώτο στόχο της Ένωσης για την επίθεση. Παράλληλα οι κιτρινόμαυροι έχουν κινηθεί και για άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του ελεύθερου Αντονί Μαρσιάλ.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ των ESPN και Goal, Εκρέμ Κονούρ, η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για τον Μαρσιάλ, με τον τελευταίο πάντως να μην βιάζεται για να απαντήσει και τον ατζέντη του να είναι σε επαφές με διάφορους συλλόγους από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

«Η ΑΕΚ κάνει σημαντική προσπάθεια για τον Αντονί Μαρσιάλ και η πρόταση μπορεί να τον κάνει τον πιο υψηλά αμειβόμενο στο κλαμπ. Ο ατζέντης του Μαρσιάλ είναι σε επαφή με συλλόγους από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία. Ο Μαρσιάλ δεν βιάζεται για την απόφασή του και στοχεύει να βρει την καλύτερη επιλογή ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του».

