«Σε εξέλιξη ακόμα οι συζητήσεις της ΑΕΚ με την Τσέλσι για Φοφανά»

Ο ρεπόρτερ της Τσέλσι στην Daily Mail αναφέρθηκε στην υπόθεση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά τονίζοντας πως η ΑΕΚ συνεχίζει τις προσπάθειές της για να φτάσει σε συμφωνία με τους «Μπλε».

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί για την προσπάθεια που καταβάλει η ΑΕΚ τις τελευταίες μέρες για τον Νταβίντ Ντατρό Φοφανά.

Μάλιστα, όπως αναφέραμε στο ρεπορτάζ, ο 21χρονος Ιβοριανός επιθετικός είναι θετικός στο να έρθει στην ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους «Μπλε» για να φτάσει σε συμφωνία.

Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο και ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ, Παναγιώτης Κονέ, ο οποίος ήταν την Κυριακή και στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Οι επαφές της ΑΕΚ με την Τσέλσι παραμένουν σε εξέλιξη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την Daily Mail.

Ο ρεπόρτερ της Τσέλσι, Κίραν Γκιλ τονίζει πως «η υπόθεση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά στην ΑΕΚ είναι ζωντανή» και πως «οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη». Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε σε αναμονή εξελίξεων αναφορικά με το θέμα του 21χρονου Ιβοριανού φορ...

Chelsea still working on outgoings before other windows close. David Datro Fofana to AEK Athens is alive, talks ongoing. Harvey Vale, Alex Matos, Deivid Washington, Ben Chilwell available for sale/loan. Greece, Turkey, Belgium etc open for business