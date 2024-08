Για πρώτη φορά βασικός στη φετινή σεζόν είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε για το παιχνίδι της Γουλβς κόντρα στη Μπέρνλι για το Carabao Cup.

Την ίδια ώρα που τα δημοσιεύματα για τον Ποντένσε και την Αλ Σαμπάμπ δίνουν και παίρνουν και τον Πορτογάλο εξτρέμ να παραμένει ανάμεσα στους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, ο Ο' Νιλ τον έβαλε για πρώτη φορά βασικό.

Συγκεκριμένα, η Γουλβς θα αντιμετωπίσει την Μπέρνλι για το Carabao Cup και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο βασικό σχήμα. Να θυμίσουμε πως έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές ως αλλαγή.

