Επιμένουν στο εξωτερικό για το ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ για τον Πορτογάλο διεθνή winger και παίκτη του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν και για το ότι τα βρήκε με τον σύλλογο.

Χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι αναφέρει σε tweet του ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές της Αλ Σαμπάμπ με τον Ποντένσε , που από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ένας μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού με ζητούμενο να γυρίσει στο Λιμάνι. Το ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ είναι υπαρκτό εδώ και μέρες.

Η ίδια πηγή αφού αναφέρει πώς ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έδωσε το ΟΚ του (ήτοι συμφώνησε) για την κίνηση αυτή, κάνει λόγο για συζητήσεις μικρών λεπτομερειών ανάμεσα σε Γουλβς και Αλ Σαμπάμπ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Επίσης ότι εκτιμάται ότι η μεταγραφή αυτή θα κλείσει σύντομα.

Advanced talks between #AlShabab and #Wolves for Daniel #Podence.



The 2 clubs are discussing small details to finalize the agreement.



The RW already gave his approval for the move: there is confidence to close positively the transfer soon. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/j9139WG8dc