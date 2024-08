Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Φακούντο Πελίστρι μπορεί να λογίζεται πλέον ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αφού η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έκλεισε στα 6 εκατ. ευρώ.

Η πολυπόθητη μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αφού ο Ιταλός δημοσιογράφος, που ήταν εκείνος που έβγαλε πρώτος πριν λίγες μέρες πως πλησιάζει το deal, ενημέρωσε με νέα ανάρτησή του στο Χ πως η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών σφραγίστηκε, όπως ανέφερε το χθεσινοβραδινό αγγλικό δημοσίευμα, αλλά με λιγότερα χρήματα.

Εκείνος ανέφερε πως το deal αφορά κανονική μεταγραφή του 22χρονου Ουρουγουανού εξτρέμ με το ποσό που θα βγάλει από τα ταμεία του το «τριφύλλι» να φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ, αλλά τους «κόκκινους διαβόλους» να διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης.

Σχετικά με τον ίδιο τον Πελίστρι, εκείνος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο σύμφωνα με τον Ρομάνο, με το «Athletic» να έχει αναφέρει τις προηγούμενες μέρες κατ' αρχήν συμφωνία για τετρατετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

