Όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Φακούντο Πελίστρι και πλέον είναι θέμα ωρών να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ουρουγουανού εξτρέμ.

Στην τελική ευθεία για να πραγματοποιηθεί μια σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» όπως αναφέρει και το «Manuto Sources» συμφώνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και τον Φακούντο Πελίστρι, προκειμένου ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι», όπου θα βρει ως προπονητή τον συμπατριώτη του, Ντιέγκο Αλόνσο.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό τιτίβισμα ο Πελίστρι θα έρθει στην Ελλάδα την Τρίτη προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αναμένεται να δώσουν 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 2 περίπου θα είναι με την μορφή μπόνους.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, είναι γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 2001 στο Μοντεβιδέο. Όπως κάθε παιδί της χώρας αυτής ξεκίνησε από νωρίς να παίζει ποδόσφαιρο και πέρασε από τις ακαδημίες των Λα Πικάδα, Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο και της Πενιαρόλ. Η τελευταία ήταν και η ομάδα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο έχοντας σε 30 συμμετοχές 1 γκολ. Στην συνέχεια τον πήρε η Γιουνάιτεντ. Με τους Άγγλους έπαιξε σε 13 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει και στην συνέχεια δόθηκε δανεικός σε Αλαβές όπου συνολικά είχε 33 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Πέρσι έπαιξε επίσης δανεικός στην Γρανάδα όπου σε 15 παιχνίδια είχε 2 γκολ.

Όσον αφορά την Εθνική του ομάδα, έχει στην ανδρών 26 συμμετοχές και 2 τέρματα.

🟢Panathinaikos FC agree personal terms with Facundo Pellistri.



Panathinaikos agree club record £10m deal to sign Facundo Pellistri.



£8.6m plus £1.4m in add ons.



The Player will say his goodbyes tomorrow morning before flying directly to Greece🇬🇷.#MUFC pic.twitter.com/5gPAhmgJnQ