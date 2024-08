Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του επιθετικού της Ίντερ, Χοακίν Κορέα, ο οποίος έχει απασχολήσει την ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του Χοακίν Κορέα της Ίντερ, με τα ρεπορτάζ μάλιστα εκεί να ξανατονίζουν πρόσφατα ότι η Ένωση έχει πιέσει για τον 30χρονο Αργεντινό επιθετικό, αναφέροντας ότι τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης έχουν σταθεί μέχρι τώρα εμπόδιο για όλες τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν νεότερα ρεπορτάζ από την Ιταλία, η Ίντερ φέρεται να αλλάζει στάση και από εκεί που υπήρχε πιθανότητα να τον αφήσει ελεύθερο, τώρα τονίζεται πως η μόνη περίπτωση να αποχωρήσει είναι με πώληση. Διαφορετικά θα παραμείνει στο ρόστερ για ακόμα ένα χρόνο μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του το καλοκαίρι του 2025.

«Αν δεν φτάσουν προτάσεις, ο Χοακίν Κορέα μπορεί να παραμείνει στην Ίντερ αυτή τη σεζόν. Ο τερματισμός του συμβολαίου του δεν δείχνει πιθανός», ανέφερε ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Μπιασίν.

