Στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως μετακομίζει ο Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του κορυφαίου Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καλούντ, η οποία φέτος ανέβηκε στη Saudi Pro League.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα υπάρχει πλήρης συμφωνία των Θεσσαλονικιών με το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας για το ποσό της μεταγραφής, ενώ από την πλευρά του και ο Νιγηριανός στόπερ έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Καλούντ.

🚨🇸🇦 Excl: William Troost-Ekong has agreed to join Al Khalood in Saudi Arabia.



PAOK and Al Khalood agreed on fee plus personal terms also in place.



30 year old Nigerian defender, set to move to Saudi Pro League. pic.twitter.com/6Ys2ws5SIM