Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta την επικείμενη μεταγραφή του Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό.

Αντί προλόγου: Ταξίδι αστραπή έκανε στην Ισπανία ο Μεντιλίμπαρ. Πήγε στην πατρίδα του απευθείας από την Ολλανδία την Παρασκευή το βράδυ και θα γυρίσει στην Ελλάδα αύριο το πρωί. Κάποιοι υποψιάζονται ότι το έκανε για να μιλήσει με ένα παίκτη από τη Λα Λίγκα, κανείς όμως δεν το επιβεβαιώνει…

Βρήκε λοιπόν ο Ολυμπιακός τον άλλο σέντερ φορ που ήθελε, στο πρόσωπο του Γιάρεμτσουκ, ενός Ουκρανού που έχει παίξει σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το ισπανικό, το πορτογαλικό και το βέλγικο.

Χθες το πρωί έγραφα ότι ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί θα επιτάχυνε τις διαδικασίες της απόκτησης κεντρικού επιθετικού και το βραδάκι προέκυψε ότι έρχεται ο Γιάρεμτσουκ…-τώρα για τον Μαροκινό, ας αφήσουμε τις δικές μου ανησυχίες και ας σταθούμε στις εκτιμήσεις του γιατρού της ομάδας που τον βλέπει να παίζει στα φιλικά της Ιταλίας. Υποτίθεται, μάλιστα, ότι ήταν να παίξει και στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, αλλά έμεινε έξω για λόγους «προστασίας», λόγω μίας ενόχλησης. Παρεμπιπτόντως, κι ο Στάμενιτς είναι να παίξει στην Ιταλία, ενώ ο Γκαρθία πάει ακόμη αργά.

Επιστρέφοντας στην επικείμενη μεταγραφή του Γιάρεμτσουκ: ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα Χασάν, όπως είχα γράψει πριν λίγες ημέρες εδώ και τελικά πήρε κάποιον τέτοιον φορ και δη σε καλύτερη εκδοχή, θεωρητικά τουλάχιστον. Μην ξεχνάμε ότι ο έμπειρος (28 στα 29) Ουκρανός έχει παίξει σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό (Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Ντινάμο Κιέβου), σε σημαντικό ισπανικό σύλλογο (Βαλένθια), ότι έχει κάνει μεταγραφές 17 εκ. Ευρώ και ότι είναι επιθετικός που μπορεί να παίξει και βασικός και δεύτερος, ως back up του Ελ Κααμπί, με χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα.

Μεταξύ άλλων, είναι κι αυτός ο τύπος του κυνηγού που μπορεί να μπει αλλαγή στο τέλος ενός κρίσιμου αγώνα και να κάνει τη διαφορά. Στο ΓΙΟΥΡΟ στη Γερμανία τις προάλλες μπήκε στο 67’ στο Σλοβακία-Ουκρανία με το σκορ 1-1 και στο 80’ σκόραρε για τη νίκη 2-1 των Ουκρανών. Τον Μάρτιο, στο μπαράζ Ουκρανίας-Βοσνίας μπήκε στο 80’ με το σκορ 0-1, στο 85’ ισοφάρισε 1-1 και στο 88’ έδωσε την ασίστ για το 2-1! Παίζοντας στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ εντός έδρας με την Μπενφίκα το 2022 μπήκε αλλαγή στο 62’ εναντίον της PSV και ισοφάρισε 2-2 στο 72’. Στα δε προημιτελικά της διοργάνωσης της ίδιας σεζόν μπήκε στο ημίχρονο εκτός έδρας εναντίον της Λίβερπουλ με το σκορ 1-1 και στο 73’ έκανε το 1-2 στο τελικό 3-3.

Ο Ολυμπιακός για να τον αγοράσει από την Κλαμπ Μπριζ έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες 3.500.000 Ευρώ, ενώ υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων που φτάνουν το 1.500.000 Ευρώ. Μπορείς να την πεις και μία έξυπνη μεταγραφή, με το σκεπτικό ότι μόλις πριν δύο χρόνια οι Βέλγοι είχαν πληρώσει 17.000.000 Ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Μπενφίκα. Είναι δε άξιο λόγου ότι ενώ δεν έκανε καμία σπουδαία σεζόν (2023-24) με τη Βαλένθια, ενδιαφέρθηκαν γι΄ αυτόν μέσα στο καλοκαίρι η Μπρέντφορντ, η Μπολόνια και η Μπρεστ, δηλαδή ομάδες από τρία μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η δε Τράμπζονσπορ έδινε γη και ύδωρ για να τον πάρει, αλλά ο ίδιος ο παίκτης εδώ και 10 ημέρες ήταν κατηγορηματικά αρνητικός να πάει στην Τουρκία.

Ρόλο στον ερχομό του στην Ελλάδα έπαιξε σίγουρα ο μάνατζερ του, ο Ρότζερ Ενροτό, της γνωστής οικογένειας ατζέντηδων-ο Χενρί Ενροτό είχε φέρει τον Μιραλάς και για ένα κλικ δεν είχε φέρει τον Αμούζου από την Άντερλεχτ και τον Μποκανί. Η δε Βαλένθια δεν είχε, λόγω των γνωστών της προβλημάτων, την οικονομική δυνατότητα να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς του από την Κλαμπ Μπριζ και προτίμησε να πάρει δανεικό τον Ράφα Μιρ από τη Σεβίλλη.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έβαλε αρκετά γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα την απερχόμενη σεζόν, όμως αυτά τα τρία έδωσαν μία ισοπαλία (2-2 με τη Ρεάλ) και δύο νίκες (3-1 τη Βιγιαρεάλ και 2-1 την Αλμερία), ενώ και το μοναδικό του γκολ στο Κύπελλο χάρισε την πρόκριση στη Βαλένθια (1-0 την άσημη Αρόσα). Τη σεζόν την είχε ξεκινήσει στην Κλαμπ Μπριζ, βάζοντας το καλοκαίρι τέσσερα γκολ στην αδύναμη ΚΑ της Ισλανδίας για τα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ. Εξίσου αλήθεια είναι ότι γενικά την τελευταία τριετία παίζοντας σε σημαντικές ομάδες έβαλε λίγα γκολ: 19 σε 108 παιχνίδια. Καμία σχέση με την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, το 2020-21 όταν είχε κάνει 23 γκολ με την Γκενκ, για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2021 η Μπενφίκα με άλλα 17.000.000 Ευρώ.

Ας συνυπολογίσουμε ότι από αυτά τα 108 παιχνίδια της τριετίας με τα 19 γκολ, μόνο τα 48 ήταν ως βασικός. Κι ας καταγράψουμε ακόμη κάποια πράγματα για τον Γιάρεμπτσουκ.

Ένα, ότι είναι σέντερ φορ που παίζει για την ομάδα, όπως αποδεικνύεται από τις πολλές ασίστ που έχει, συνολικά 30, μαζί με τα 86 του γκολ. Για παράδειγμα, στο Μπενφίκα-PSV 2-1 για το Τσάμπιονς Λιγκ έδωσε και τις δύο ασίστ! Στο Ουκρανία-Τσεχία 1-0 είχε την ασίστ, στο Γερμανία-Ουκρανία 2-1 είχε την ασίστ, στο Ουκρανία-Σερβία 5-0 είχε γκολ κι ασίστ.

Δύο, ότι έχει μία καλή παρουσία σε σπουδαία παιχνίδια. Αναφέραμε πιο πάνω τρία για το Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στην Ισπανία κατά των Ρεάλ και Βιγιαρεάλ, άλλα πέντε στην Εθνική Ουκρανίας. Σε διεθνείς διοργανώσεις έβαλε τρία γκολ στη Βόλφσμπουργκ το 2019 στο Γιουρόπα Λιγκ με την Γκενκ (2-2, 3-1), στα τελικά του ΓΙΟΥΡΟ 2021 είχε γκολ κι ασίστ στο Ολλανδία-Ουκρανία 3-2 και γκολ στο Ουκρανία-Σκόπια 2-1, με την Εθνική του έχει γκολ στο 2-1 επί της Πορτογαλίας, στο 1-3 από τη Γερμανία, στο 3-1 επί της Σκοτίας και στο 2-2 με τη Σερβία. Γενικά, στην Εθνική Ουκρανίας έχει 53 εμφανίσεις, 16 γκολ κι 8 ασίστ, στο Τσάμπιονς Λιγκ 14 εμφανίσεις και 3 γκολ, στο Γιουρόπα Λιγκ 11 εμφανίσεις, 4 γκολ και μία ασίστ, στο Κόνφερενς Λιγκ 2 εμφανίσεις και 4 γκολ, στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ 8 εμφανίσεις, ένα γκολ και 4 ασίστ και στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ 11 εμφανίσεις με 5 γκολ και 4 ασίστ.

Τρία, ότι έχει ταλαιπωρηθεί από κάποιους τραυματισμούς, με αποκορύφωμα το Γενάρη του 2020, όταν κι έκανε επέμβαση στο γόνατο του. Τον περασμένο Απρίλιο είχε μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, ενώ τη σεζόν 2022-23 είχε χάσει εννιά παιχνίδια από τραυματισμούς. Το καλό είναι ότι εδώ και κάποιους μήνες είναι καλά, όπως φάνηκε κι από την παρουσία του τον Μάιο σε τέσσερα παιχνίδια της Βαλένθια και τον Ιούνιο σε πέντε παιχνίδια της Ουκρανίας, δύο φιλικά και τρία για την τελική φάση του ΓΙΟΥΡΟ, δύο αλλαγή κι ένα βασικός, στο τελευταίο, το 0-0 με το Βέλγιο, παίζοντας παρτενέρ με τον «πολύ» Ντόμβικ της Τζιρόνα, που είναι προς πώληση για 50 εκ. Ευρώ στη Ρόμα η, την Ατλέτικο.

Εφόσον παραμείνει υγιής, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Γιάρεμτσουκ θα βοηθήσει με την ικανότητα του και στο ψηλό παιχνίδι (1μ91), αλλα και χαμηλά, τον Ολυμπιακό, είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή, είτε ως παρτενέρ του Ελ Κααμπί σε κάποια παιχνίδια.

Άσχετο:

Τελικά σχεδόν όλοι οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου ψώνισαν επιθετικούς από το Βέλγιο αυτό το καλοκαίρι, δίνοντας αρκετά εκατομμύρια Ευρώ.

Η ΑΕΚ αγόρασε τον Κοϊτά με 3.600.000 Ευρώ από τη Σεντ Τρούϊντεν, ο ΠΑΟΚ πήρε από την Γκεντ τον Τισουντάλι με 2.200.000 Ευρώ κι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάρει με 3.500.000 Ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ τον Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την Κλαμπ Μπριζ είχαν αγοράσει πριν λίγα χρόνια τον στόπερ Ένγκελς, μία αποτυχημένη μεταγραφή, με κάπου 6.000.000 Ευρώ, αλλά τους είχαν βγει πολύ οι μεταγραφές από την Άντερλεχτ παλιότερα, τόσο του Ζέτερμπεργκ, όσο και του Μιλιβόγεβιτς.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η σημερινή Record της Λισαβόνας έχει ρεπορτάζ για τη μεταγραφή του Όρτα στον Ολυμπιακό, με τίτλο «η μεταγραφή θα μπορούσε να κλείσει στα 4.500.000 Ευρώ».

Η πορτογαλική εφημερίδα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, «η επιβεβαίωση της αποχώρησης του Όρτα για τον Ολυμπιακό είναι ώρες μακριά, λόγω της εμφανούς προσέγγισης των δύο πλευρών. Αυτό που τώρα είναι το ερώτημα, έχει να κάνει με την τελική τιμή της συμφωνίας και σύμφωνα με τους Έλληνες το deal μπορεί να κλείσει στα 4.500.000 Ευρώ. Με άλλα λόγια οι δύο ομάδες πρέπει να βρουν επίπεδο κατανόησης κάπου στη μέση. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει μία προσφορά 4.000.000 Ευρώ και η Μπράγκα έκανε αντιπροσφορά 5.000.000 Ευρώ. Η ουσία είναι ότι ο ελληνικός σύλλογος βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην εξασφάλιση της υπογραφής του κεντρικού μέσου».

Και για το τέλος ένα ιμότζι

#NFFC today linked with Coventry (#pusb) target Marco Stamenić - a New Zealand international who plays for Red Star Belgrade.



Stamenić ranks as a good reader of the game - and someone who is a great passer of the ball. He gets in to good positions to score but his finishing does… pic.twitter.com/0kiW56fLee