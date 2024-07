H «βόμβα» πυροδοτήθηκε, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Τετέ!

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γαλατά και ντύνει στα πράσινα τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, Τετέ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες επί ελληνικού εδάφους.

Με μία πολύ δυνατή μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός βάζει ποιότητα στα άκρα της επίθεσής του, καθώς συμφώνησε οριστικά με την Γαλατά και κάνει δικό του με αγορά τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, Τετέ. Οι αναφορές από την Τουρκία επιβεβαιώθηκαν και με ένα σημαντικό ποσό το Τριφύλλι, προσθέτει στα «φτερά» του έναν παίκτη σε εξαιρετική ηλικία και με χαρακτηριστικά που ζητούσε ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Ταχύτητα, ντρίμπλα, κίνηση στον χώρο, γκολ και δημιουργία. Πράγματα που έχει δείξει στον πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο, με την φανέλα κυρίως της Σαχτάρ και της Λιόν.

Ο Τετέ αναμένεται άμεσα να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ της «Τσιμπόμ» και να έρθει στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Αλόνσο.

Το Who is Who του Τετέ