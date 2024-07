Βουλγαρικό δημοσίευμα έκανε γνωστό το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός από την Λουντογκόρετς για την πώληση του Αγκιμπού Καμαρά.

Χθες το βράδυ έγινε γνωστό πως ο Αγκιμπού Καμαρά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας και σήμερα ο δημοσιογράφος Μετόντι Σουμάνοφ από την γείτονα χώρα έκανε γνωστές μερικές λεπτομέρειες της συμφωνίας με βάση το δικό του ρεπορτάζ.

Εκείνος ανέφερε πως τα χρήματα που θα εισπράξει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του 23χρονου επιθετικού μέσου από την Γουινέα θα φτάσουν τα 2 εκατ. ευρώ, για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξοδέψει απλώς μερικές χιλιάδες ευρώ για τον πάρουν από την δεύτερη ομάδα της Λιλ. Όσον για τον ίδιο τον Αγκιμπού Καμαρά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την βουλγαρική ομάδα.

Την περασμένη σεζόν που αγωνίστηκε στον Ατρόμητο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό ο 23χρονος επιθετικός μέσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σκοράροντας και δύο γκολ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που αγωνίστηκε.

Bulgarian champions Ludogorets are on the verge of signing Guinea international Aguibou Camara from Olympiacos for a reported fee of €2m. The attacking midfielder is expected to sign a 4-year contract pic.twitter.com/p9QwN0fXAI