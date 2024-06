Ο Ολυμπιακός έχει τον Φρανσίσκο Ορτέγα για τη θέση του αριστερού μπακ για τη νέα χρονιά αλλά μόνο αυτόν ως δεδομένο για το ρόστερ του σε αυτή τη θέση.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο σε σχέση με τη δεξιά πλευρά έχοντας τους Ροντινέι και Κοστίνια σε πρώτο πλάνο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όμως για το αριστερό άκρο της άμυνάς του δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Εκεί έχει σίγουρο τον Αργεντίνο Φρανσίσκο Ορτέγα, τον βασικό του αριστερό μπακ (με την αξέχαστή του ασίστ στη γκολάρα του Ελ Καμπί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία) αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει... κλειδωμένη 2η επιλογή για τη θέση αυτή. Ναι υπάρχει ο νεαρός Αποστολόπουλος και ο αριστεροπόδαρος στόπερ Αμπι (που μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ) για εκεί, πλην όμως δείχνει αλλά και είναι ιδιαίτερα πιθανό να χρειαστεί μία προσθήκη αριστερού μπακ.

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς παρά τις σχετικές πληροφορίες από την Αγγλία είναι εξαιρετικά αβέβαιο το εάν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο Λιμάνι. Συνολικά έκανε την προσπάθειά του τη χρονιά που μας πέρασε και ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε να διαχειριστεί ουκ ολίγα προβλήματα τραυματισμών αλλά και χειρουργεία. Πάλεψε για καλά, έκανε και καλά ματς με τον Ολυμπιακό (αγωνιζόμενος και ως εξτρέμ by the way) όμως γενικότερα η χρονιά δεν πήγε τόσο καλά για εκείνον με βάση την ποιότητά του, αν και ήταν πολύ σημαντικό που επέστρεψε υγιής στα γήπεδα. Για την ακρίβεια ήταν το σπουδαιότερο στοιχείο: το να γυρίσει δυνατός στον αγωνιστικό χώρο.

Με αυτό το status λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε μία νέα προσθήκη για αριστερά στον Ολυμπιακό αναφορικά με τη θέση του αριστερού μπακ καθώς εκτός των άλλων αποχωρεί και ο Κίνι, που αν και δεξιοπόδαρος είχε συμμετοχές ως αριστερός μπακ με τον Ολυμπιακό. Συγκριτικά με τους Ορτέγα και Ρίτσαρντς πάντως ο Αργεντίνος τη χρονιά που μας πέρασε είχε 38 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ο Άγγλος 14.