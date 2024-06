«Ο Ρίτσαρντς ενδέχεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό»

Το «Athletic» μετέδωσε πως ο Ομάρ Ρίτσαρντς είναι πιθανό να φορά και την επόμενη σεζόν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Με την μορφή του δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ αγωνίστηκε πέρσι ο Ομάρ Ρίτσαρντς στον Ολυμπιακό, όπου και κατέγραψε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον ο 26χρονος αριστερός μπακ καλείται να επιστρέψει στην ομάδα της Premier League, ωστόσο σύμφωνα με το «Athletic» ενδέχεται να παραμείνει στο λιμάνι.

Μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα αφήνει «ανοικτό» το καθεστώς που θα συμβεί αυτό, αν δηλαδή θα είναι δανεικός ή με μεταγραφή.

